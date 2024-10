Google dodaje nowy przycisk do aplikacji Files. Może Ci się przydać

Aplikacja Files by Google otrzymuje nową funkcję, która ułatwia odbieranie plików za pomocą Quick Share. Nowy przycisk Receive (Odbierz) pojawił się w najnowszej wersji aplikacji i sprawia, że urządzenie będzie tymczasowo widoczne dla wszystkich w celu odebrania plików.

Dotychczas, aby udostępnić urządzenie do odbioru plików przez Quick Share, należało wykonać kilka kroków w ustawieniach. Teraz wystarczy jedno kliknięcie nowego przycisku "Odbierz", który znajduje się w dolnej części ekranu, tuż pod przyciskiem służącym do skanowania dokumentów.

Po kliknięciu przycisku "Odbierz", aplikacja wyświetli ostrzeżenie, że urządzenie będzie tymczasowo widoczne dla wszystkich w celu odebrania pliku. Udostępnianie rozpocznie się dopiero po zaakceptowaniu przez użytkownika.

Dostępność nowej funkcji

Nowy przycisk jest dostępny w najnowszej stabilnej wersji aplikacji Files by Google (1.4955.677425801.0). Jeśli nie widzisz go na swoim urządzeniu (powyżej zrzut ekranu zrobiony na smartfonie Google Pixel 9 Pro XL), spróbuj wymusić zatrzymanie aplikacji w informacjach o aplikacji. Funkcja jest wdrażana stopniowo, więc może nie być jeszcze dostępna dla wszystkich użytkowników.

Więcej zmian w Files by Google

To nie jedyna nowość w aplikacji Files by Google. Ostatnio odkryto, że Google testuje nowy układ dla dużych ekranów, ale jest on dostępny tylko dla urządzeń z systemem Android 15.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Android Authority

Źródło tekstu: Android Authority