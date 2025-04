mObywatel: to się przyda w maju, ale musisz mieć najnowszą wersję

Usługa Wybory

Jak podkreśla Ministerstwo Cyfryzacji, informacje te są szczególnie ważne, gdy wyborca jest w podróży, zmienia miejsce zamieszkania lub nie pamięta, gdzie głosuje. Usługa wyposażona jest także w inne funkcje, m. in.: umożliwia dodanie terminu wyborów do kalendarza w telefonie. Wyborca może to zrobić za pomocą jednego przycisku, co ułatwia ustawienie przypomnienia o dacie wyborów.