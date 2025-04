Google eksperymentuje z YouTube. Chce znów wcisnąć więcej AI

Rozwiązanie Google's AI Overviews nie do końca sprawdziło się w wynikach wyszukiwania. Google jednak nie ustaje w eksperymentach. Być może to właśnie YouTube okaże się dla niego idealnym miejscem. Firma postanowiła to sprawdzić.

W tym tygodniu, Google ogłosiło na swoim blogu firmowym, że "eksperymentuje z nową karuzelą wyników wyszukiwania wideo" na swojej platformie do strumieniowego przesyłania filmów. Będzie to działało w taki sposób, że AI będzie dodawało do wyników wyszukiwania generowane algorytmicznie podsumowania i sugestie.

Ta nowa funkcja będzie wykorzystywała AI do wyróżniania klipów z filmów, które będą najbardziej pomocne dla twojego zapytania wyszukiwania. Zapewni to kolejny sposób odkrywania treści podczas wyszukiwania w YouTube, a także odkrywania tematów i informacji związanych z twoim zapytaniem. - cytuje post Google, Mashable, w swoim artykule.

Co może wydać się ciekawe i co warto wiedzieć, to fakt, że Google zdecydowało, że wyniki wyszukiwania AI w YouTube będą skupione przede wszystkim na wyszukiwaniu zakupów i podróży.