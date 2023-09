WhatsApp ucina plotki. Użytkownicy mogą odetchnąć

Podczas gdy Facebook czy Instagram bez skrępowania generują z reklam miliardy dolarów, WhatsApp jest inny. Treści marketingowych nigdy dotąd nie wyświetlał. Miało to się jednak już niebawem zmienić, o czym przekonywał „Financial Times”, dodając, że włodarze aplikacji są na etapie testowania konkretnych rozwiązań. Will Cathcart, szef komunikatora, stanowczo takim rewelacjom zaprzecza.

– Doniesienia „FT” są fałszywe. Nie zrobimy tego – oświadczył krótko Cathcart w poście na Twitterze/X. Przy okazji wytknął też dziennikowi literówkę w imieniu jednego z programistów, Briana Actona, za co autor spornego tekstu zdołał już przeprosić.

This @FT story is false. We aren't doing this.



Also it looks like you misspelled Brian's name... https://t.co/Z47z9FC5yu