Zaktualizuj WhatsApp. Ogarniesz chaos

Każdy czat grupowy, jeśli ma dużą liczbę użytkowników, potrafi być czasem trochę chaotyczny. Ważne wiadomości potrafią zniknąć w natłoku innych treści. WhatsApp postanowił nad tym zapanować. Funkcja nie jest w żaden sposób rewolucyjna, ale akurat w tej aplikacji jest nowością.

WhatsApp wprowadza bardzo prostą, a jednocześnie niezwykle przydatną nowość. Mowa i możliwości przypinania ważnych wiadomości na górze czatu. Użytkownicy mają tutaj wybór, jak długo dana wiadomość ma być wyświetlana w przeznaczonym do tego miejscu. Do wyboru są między innymi: 24 godziny, 7 dni, a nawet 30 dni.

Sama funkcja jest zrealizowana w bardzo prosty sposób. Użytkownicy Androida muszą przytrzymać palce na wiadomości, którą chcą przypiąć, następnie kliknąć ikonę trzech kropek i z opcji wybrać przypięcie. Na iPhone'ach zamiast ikony trzech kropek jest opcja "więcej". Pozostałe kroki są identyczne.

introducing Pinned Messages 📌 now everyone can stay on top of a chat by keeping the important messages up top 🙌 pic.twitter.com/nDcsgoJyga