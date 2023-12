Zmiana w Google Maps rozgrzewa ludzi. Stały się nieczytelne

Mapy Google testują nową funkcję, która nie spodobała się wszystkim użytkownikom. Część narzeka na gorszą przejrzystość nawigacji.

Nie ulega wątpliwości, że Mapy Google to dzisiaj najpopularniejsza aplikacja do nawigacji. Można się spierać, czy jest najlepsza, ale z pewnością to właśnie po nią sięgamy najczęściej. Jednak nowa funkcja nie wszystkim się spodobała.

Nowa funkcja Map Google

Mapy Google w wersji na Android Auto zaczęły wyświetlać budynki 3D wzdłuż zaplanowanej trasy. Na razie jest ona testowana przez wybranych użytkowników, ale prawdopodobnie z czasem trafi na wszystkie urządzenia. Nowość bazuje na Immersive View, które łączy zdjęcia satelitarne z fotografiami z poziomu ulicy i łączy je w widok trójwymiarowy.

Jednak nowa funkcja nie spodobała się wszystkim. Część użytkowników narzeka, że Mapy stały się przez to mniej czytelne. Trójwymiarowe budynki są przezroczyste i częściowo zasłaniają widok na trasę. Z oczywistych względów dotyczy to przede wszystkim obszarów miejskich, gdzie zabudowań jest zdecydowanie najwięcej. Można to porównać do jakiegoś rodzaju cieni, które negatywnie wpływają na czytelność.

Kiedy funkcja pojawi się u wszystkich? Tego na razie nie wiemy. Natomiast Google powinien nad nią jeszcze popracować, aby poprawić czytelność Map.

Zobacz: Lepiej usuń to z telefonu. Grzebie ci w aplikacji bankowej

Zobacz: Google zmienia Sklep Play. Tym razem nie ma się z czego cieszyć

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Bilanol / Shutterstock.com, seemebreakthis / reddit

Źródło tekstu: autoevolution, tom's guide