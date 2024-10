WhatsApp z nowością. Prosta rzecz, a może naprawdę ucieszyć

Niemal każda z aktualizacji WhatsApp'a witana jest z entuzjazmem. Teraz przyszła kolej na tworzenie i udostępnianie pakietów naklejek.

Funkcja, za aktualizację której teraz wziął się WhatsApp to Twórz i udostępniaj pakiety naklejek. Będzie to funkcja, która umożliwi zarządzanie zbiorczo wieloma naklejkami. Użytkownik będzie mógł w łatwy sposób zorganizować kolekcję naklejek, poprzez jednoczesne wybieranie wielu naklejek do takich zadań, jak usuwanie, czy też nadawanie priorytetu.

Do tej pory, istniała możliwość usuwania tego typu naklejek pojedynczo, co zajmowało zbyt wiele czasu, szczególnie w przypadku używania dużej ilości naklejek. Po aktualizacji, będzie można usprawnić cały ten proces i uzyskać większą kontrolę nad ulubionymi naklejkami.

Użytkownicy będą mogli tworzyć własne pakiety naklejek, bez konieczności korzystania z aplikacji innych firm. Będą mogli je także kategoryzować w osobne pakiety, aby mieć większy porządek i nie zaśmiecać sekcji Ulubione. W dalszej kolejności, będą mogli je udostępniać swoim kontaktom oraz w czatach grupowych.

Funkcja ta jest dostępna w aktualizacji beta na Androida 2.24.22.13 i jest dostępna w sklepie Google Play.

Zobacz: Numery telefonów 3 mln użytkowników WhatsApp wystawione na sprzedaż

Zobacz: WhatsApp z nową funkcją. Stworzona dla wszystkich niecierpliwych

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Mojahid Mottakin / Shutterstock.com

Źródło tekstu: WABetaInfo