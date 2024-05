WhatsApp z dwiema nowościami. Sprawdź, czy już je masz

Nowości w WhatsApp pojawiają się niemal z dnia na dzień. Majowa aktualizacja komunikatora przynosi usprawnienia dla tych, którzy korzystają z funkcji grupowych konwersacji w sekcji Społeczności.

Społeczności na WhatsApp to przestrzeń dla zgranych grup, które potrzebują dodatkowych narzędzi do organizowania swoich konwersacji. Członkowie takich grup zazwyczaj znają się ze sobą (z pracy, szkoły czy lokalnego stowarzyszenia) i mogą wykorzystywać tę funkcję do wymiany informacji, opinii czy zamieszczania ogłoszeń.

W najnowszej aktualizacji WhatsApp firma Meta wprowadza usprawnienia w Społecznościach. Nie są to rewolucyjne zmiany, ale na pewno ułatwią korzystania z tego typu rozmów grupowych. W komunikatorze wprowadzony został nowy sposób organizowania wydarzeń oraz porządkowanie odpowiedzi w grupach z ogłoszeniami. Dzięki temu członkowie będą mogli reagować na ważne aktualizacje od administratorów.

Wydarzenia w Społecznościach WhatsApp

Dzięki wydarzeniom można łatwiej planować spotkania bezpośrednio w WhatsApp, niezależnie od tego, czy chodzi o wirtualne spotkanie, czy przyjęcie urodzinowe. Wydarzenie w WhatsApp może utworzyć każdy użytkownik. Inne osoby mogą odpowiedzieć, aby cała grupa wiedziała, kto weźmie udział w wydarzeniu.

Goście mogą też znaleźć wydarzenie na stronie informacyjnej grupy, a osoby wybierające się na nie otrzymają automatyczne powiadomienie, gdy wydarzenie będzie się zbliżać.

Jak zapowiada Meta, wydarzenia zostaną uruchomione najpierw dla grup należących do Społeczności, a w kolejnych miesiącach zostaną udostępnione wszystkim grupom.

Odpowiedzi w grupach ogłoszeń

Do grup z ogłoszeniami Meta wprowadziła również odpowiedzi, co umożliwi członkom odpowiadanie na ważne aktualizacje od administratorów. Odpowiedzi są grupowane i minimalizowane dla lepszego kontekstu, co pozwala sprawdzić, co inne osoby powiedziały na dany temat. Powiadomienia są wyciszane dla wszystkich odpowiedzi.

Meta zapowiada, że w najbliższych miesiącach będzie dalej wprowadzać nowe funkcje do Społeczności i grup, tak aby użytkownicy mieli więcej narzędzi do organizowania swojego życia w WhatsApp.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Meta

Źródło tekstu: Meta