WhatsApp zniknie z tych telefonów. Zostało tylko 6 miesięcy

Już niedługo aplikacja WhatsApp przestanie działać na niektórych telefonach Apple. Użytkownicy muszą szykować się na zmiany.

Dalsza część tekstu pod wideo

Niektórych użytkowników telefonów Apple iPhone czeka niemiła niespodzianka. Już za kilka miesięcy przestanie na nich działać aplikacja WhatsApp. Na szczęście większość osób nie ma powodów do obaw. Dotyczy to starych urządzeń.

WhatsApp przestanie działać na tych iPhone'ach

Takie informacje przekazał serwis WABetaInfo, który specjalizuje się w tematyce WhatsApp i analizuje każdą najnowszą wersję aplikacji. Za kilka miesięcy komunikator przestanie działać na telefonach Apple z systemem starszym niż iOS 15.1, który został wydany w 2021 roku. Oznacza to, że problem dotyczy użytkowników iPhone'ów 5s, 6 oraz 6 Plus.

Aktualizacja, która porzuci wsparcie dla tych urządzeń, ma zostać wydana dopiero 5 maja 2025 roku, więc jest jeszcze pół roku na zmianę albo telefonu, albo głównego komunikatora. Inne możliwości nie ma, bo WhatsApp po prostu przestanie działać na tych urządzeniach. Od tego dnia iOS 15.1 będzie najstarszą wersją, na której da się korzystać z aplikacji.

Jeśli problem was dotyczy, to przy ewentualnej przesiadce na nowy telefon warto pamiętać o zrobieniu kopii zapasowej wszystkich rozmów na WhatsAppie. W tym celu należy na starym telefonie wejść do ustawień i znaleźć opcję "przenieś czaty na iPhone'a", a następnie postępować zgodnie z zaleceniami.

Zobacz: WhatsApp z drobną zmianą. Możesz jej nawet nie zauważyć

Zobacz: WhatsApp udostępnia użytkownikom przydatne kody. Wyjaśniamy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Mojahid Mottakin / Shutterstock.com

Źródło tekstu: WABetaInfo