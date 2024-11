WhatsApp z drobną zmianą. Możesz jej nawet nie zauważyć

WhatsApp wprowadził w swojej aplikacji na Androida tak drobną zmianę, że część użytkowników pewnie nawet jej nie zauważy.

WhatsApp w ostatnich miesiącach zmienił się nie do poznania. Deweloperzy przez cały czas dodają do aplikacji nowe funkcje i rozwiązania, które mają usprawnić sposób, w jaki z niej korzystamy. Najnowsza zmiana nie wpływa na to w żaden sposób. Powiem więcej, jest tak drobna, że niemal niezauważalna.

WhatsApp z drobną zmianą

Wszyscy wiemy, że wszelkiej maści komunikatory mają tzw. wskaźnik pisania. Pojawia się on w momencie, gdy nasz rozmówca zaczyna coś do nas pisać. Dzięki temu wiemy, że jest aktywny i możemy czekać na wiadomość. Jeśli nie zwracaliście uwagi na jego wygląd w aplikacji WhatsApp to pewnie nawet nie zauważycie zmiany, bo właśnie ten drobny element został lekko przemodelowany.

Nowy wskaźnik pisania pojawił się w aplikacji na Androida. Na razie w wersji beta, jak wynika z doniesień, ale prędzej czy później trafi również do stabilnej wersji appki. Zmiana nie jest duża, ale teraz wskaźnik prezentuje się bardziej znajomo, bo wygląda podobnie, jak w innych komunikatorach. To element większych zmian, które systematycznie wprowadza WhatsApp.

Źródło zdjęć: Mojahid Mottakin / Shutterstock.com

Źródło tekstu: 9to5Google