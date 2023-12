WhatsApp wprowadza nowe. Wielu na to czekało

WhatsApp wprowadza nową funkcję, dzięki której użytkownicy mogą się poczuć, jakby brali udział w filmie sensacyjnym.

WhatsApp w 2021 roku wprowadził funkcję wiadomości jednorazowych, które można obejrzeć raz, a następnie zostają usunięte i więcej nie mamy do nich dostępu. Jednak dotyczyło to tylko zdjęć i filmów. Teraz funkcja zostaje poszerzona o kolejny rodzaj wiadomości.

Jednorazowe wiadomości głosowe

Od teraz funkcja View Once, bo tak się ona nazywa (chociaż powinna Hear Once), dotyczy również wiadomości głosowych. Popularne głosówki również mogą być jednorazowe, co oznacza, że odbiorca ma tylko jedną szansę, aby ich odsłuchać. Co ważne, nadawca również nie może ich odsłuchać po wysłaniu, więc działa to dwukierunkowo.

Jak wysłać jednorazową wiadomość głosową? WhatsApp przedstawił krótką instrukcję:

Otwórz czat (indywidualny lub grupowy) Kliknij i w ikonę mikrofonu, a następnie przesuń ją w górę, aby rozpocząć nagrywanie Po skończeniu nagrywania kliknij ikonę View Once (ikona "1" w niepełnym okręgu) Wyślij wiadomości

Wszystkie wysyłane w ten sposób wiadomości mają domyślnie włączone szyfrowanie typu end-to-end. Nowa funkcja powinna pojawić się u wszystkich użytkowników w ciągu kilku dni.

