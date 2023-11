WhatsApp się zmienia. Ta funkcja wprowadzi go w nową epokę

WhatsApp wkrótce zostanie wzbogacony o funkcję, która znacząco może odmienić sposób korzystania z aplikacji.

Chociaż został jeszcze nieco ponad miesiąc do końca 2023 roku, to bez wątpienia był to rok sztucznej inteligencji. AI szturmem wzięło świat nowych technologii i pojawia się w coraz większej liczbie usług lub aplikacji. Kolejny na liście jest WhatsApp, który ma otrzymać swojego własnego chatbota.

Sztuczna inteligencja w WhatsApp

Firma Meta, do której należy WhatsApp, już wcześniej zapowiedziała, że zamierza wzbogacić wszystkie swoje usługi o rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Nie inaczej będzie w przypadku popularnego komunikatora. AI powinno zagościć w WhatsAppie w ciągu najbliższych kilku tygodni.

Chatbot AI pojawił się już w aplikacji WhatsApp, ale na razie tylko w wersji beta, i na dodatek tylko dla wybranych użytkowników. Nad przyciskiem stworzenia nowego pokoju rozmów pojawiła się ikona sztucznej inteligencji. Szczegóły nie są na razie znane, ale prawdopodobnie na osobnym czacie możemy wydawać polecenia AI.

Firma Meta spędziła mnóstwo czasu z modelem językowym Llama 2. Poza tym współpracują oni z Microsoftem, który ma zadbać, aby doświadczenia użytkowników z AI były jak najlepsze. Sądząc po wyglądzie ikony prawdopodobnie WhatsApp wykorzystuje tutaj rozwiązania firmy z Redmond.

