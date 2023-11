Używacie WhatsApp? Lepiej pokaż to swoim bliskim

Jak donoszą specjaliści ze znanej firmy Kaspersky po sieci krążą zainfekowane wersje jednego z popularnych komunikatorów internetowych. Użytkownicy często zachęcani są do pobrania ich "usługami premium".

WhatsApp bez wątpienia jest jedną z najpopularniejszych aplikacji na świecie. Codziennie miliony użytkowników korzystają z komunikatora internetowego, należącego do Mety, a sama aplikacja stale zmienia się, co rusz oferując nowe funkcje. Nic dziwnego, że cyberprzestępcy upatrzyli sobie ją, by rozsiewać swoje złośliwe oprogramowanie.

Groźna wersja WhatsAppa krąży po Telegramie

Jak podaje Kaspersky, w sieci ostatnio funkcjonuje złośliwe oprogramowanie podszywające się pod aplikację WhatsApp. Co ciekawe, głównym kanałem rozpowszechniania go jest Telegram. Nieoficjalna wersja APK obiecuje dodatkowe funkcje, by zwabić swoje ofiary. Po pobraniu aplikacji zakamuflowany szpiegowski malware zaczyna swoje działania. Te obejmują kradzież danych, numeru telefonu oraz listy kontaktów. Specjaliści odkryli, że malware ukrywa się pod nazwą Trojan-Spy.AndroidOS.CanesSpy.

Warto zauważyć, że największą aktywność w rozsiewaniu oprogramowania zauważono na arabskich kanałach w aplikacji Telegram. Jednak malware wykryto również na amerykańskim, brytyjskim, czy niemieckim Telegramie. W Polsce na razie nie potwierdzono jego obecności, lecz warto zachować czujność. Do tej pory odnotowano ponad 340 tysięcy ataków z użyciem wspomnianego wirusa.

Zobacz: PanParagon z nową funkcją. Powinna być od początku

Zobacz: Mapy Google z genialną zmianą. Dziwne, że dopiero teraz

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Wachiwit / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Kaspersky