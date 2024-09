Mapy Google. Do 15 września masz czas na podjęcie ważnej decyzji

Mapy Google wprowadzają ważną, chociaż zapowiadaną wcześniej zmianę. Użytkownicy mają do 15 września czas na podjęcie istotnej decyzji.

Google już w 2023 roku zapowiedział ważną zmianę w Mapach, która dotyczy osi czasu. Użytkownikom zostało kilka dni na podjęcie ważnej decyzji. Jeśli nie zdecydują się do 15 września, to część ich danych przepadnie.

Mapy Google zmieniają oś czas

Jeśli masz w Mapach Google włączoną oś czasu i tym samym aplikacja zapisuje historię wszystkich podróży, to zostały 3 dni na podjęcie decyzji. Do tej pory wszystkie tego typu informacje były przechowywane na serwerach amerykańskiej firmy. To jednak się zmieni. Zamiast tego historyczne dane będą zapisywane bezpośrednio na urządzeniach użytkowników.

Żeby tak się stało, każdy użytkownik z włączoną osią czasu musi wyrazić zgodę na przeniesienie danych z serwerów Google do pamięci urządzenia. Amerykański gigant technologiczny wysyłał w tej sprawie wiadomości e-mail, z poziomu których możliwe było wyrażenie zgody. Jeśli tego nie zrobiłeś, to nie ma powodów do obaw. To samo można zrobić bezpośrednio w ustawieniach aplikacji, w zakładce osi czasu.

Tam też można ustawić, jak długo informacje mają być przechowywane. Mogą to być np. 3 miesiące albo do momentu aż sam zdecydujesz o ich usunięciu. Co ważne, wyrażenie zgody na jednym urządzeniu automatycznie oznacza zgodę na wszystkich naszych sprzętach z tym samym kontem Google. Jeśli do 15 września nie wyrazisz zgody na przeniesienie danych, to zostaną one bezpowrotnie usunięte.

A co z nowymi urządzeniami? W takim wypadku historyczne dane zostaną odzyskane tylko w sytuacji, gdy zdecydujemy się na automatyczne tworzenie kopii zapasowej. Ta co prawda będzie przechowywana na serwerach Google, ale w formie zaszyfrowanej, więc amerykańska firma nie będzie miała do nich dostępu.

