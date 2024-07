Nie pytaj znajomych. Tinder wybierze, co dla Ciebie najlepsze

Już nie musisz pytać znajomych, na których zdjęciach wyglądasz najlepiej. Tinder sam je wybierze.

Wybieranie zdjęć do profilu na Tinderze to droga przez mękę. Nawet jeśli poprosisz o pomoc znajomych, i tak nie masz gwarancji, że profil będzie skutecznie docierał do tych osób, które Ci się podobają. Tinder obiecuje, że to się zmieni.

Tinder wybierze Twoją najlepszą twarz

Aplikacja będzie miała możliwość przejrzenia galerii zdjęć na Twoim telefonie i wybierze te najlepsze. Odpowiadający za to model AI został wytrenowany nie tylko do rozpoznawania zdjęć dobrze oświetlonych i wyraźnych, a także ukrywania zdjęć grupowych. Domyślam się, że pomoże też wybrać zdjęcia z szansą na najwięcej przesunięć w odpowiednią stronę. W takiej aplikacji jak Tinder, wybór zdjęcia profilowego to klucz do skuteczności profilu. To ono zachęca innych do nawiązania kontaktu. Przy okazji Tinder nie będzie proponował zdjęć, które mogą naruszyć regulamin platformy.

Oczywiście to, które zdjęcie wyląduje na Twoim profilu, zależy wyłącznie od Ciebie.

Co ciekawe, Tinder obiecuje zachowywać prywatność. Podobnie do aplikacji Apple, będzie analizował zdjęcia lokalnie i ani jeden bit nie powędruje do chmury ani do innej aplikacji – oczywiście poza tymi zdjęciami, które zechcesz umieścić na profilu. Cały proces zacznie się od zrobienia selfie, na podstawie którego powstanie profil biometryczny twarzy. To będzie klucz do wyszukiwania Twojej twarzy w galerii.

Pod koniec lipca 2024 nowa funkcja będzie dostępna w USA. Do Europy powinna dotrzeć jeszcze przed końcem lata.

