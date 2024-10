TikTok klubem ze striptizem pełnym 15-latków? Nowe fakty

TikTok od dłuższego czasu nie ma dobrej passy, przynajmniej jeśli chodzi o ilość skarg i pozwów. Właśnie zostały ujawnione nowe rewelacje odnośnie tej platformy.

TikTok wiedział o nadużyciach

15-latki rozbierały się podczas transmisji na żywo, a dorośli za to płacili. Takie rewelacje odkrył TikTok podczas wewnętrznego dochodzenia po raporcie Forbesa, w 2022 roku. Dochodzenie w tej sprawie nadal trwa. Pracownicy TikToka zdawali sobie sprawę, że zastanawiająco duża liczba nieletnich streamerów otrzymywała "prezent" lub "monetę" w zamian za striptiz. Fakt, że władze TikToka były świadome tego, co dzieje się na platformie i przymykały na to oko, to jedno z kilku niepokojących sprawozdań, które ujrzały światło dzienne w zeszłym tygodniu za sprawą NPR i Kentucky Public Radio. Szczegóły znajdują się w ocenzurowanych fragmentach pozwu Kentucky, który zawiera wewnętrzną komunikację oraz dokumenty ujawnione podczas dwuletniego dochodzenia w sprawie TikToka, które jest prowadzone przez różne stany USA.

TikTok wiedział, że narzędzia mające zapobiegać uzależnieniu dzieci od platformy są nieskuteczne, ale nic z tym nie zrobił. Można powiedzieć że było mu na rękę, że młodzież spędza dużo czasu na platformie.

W skardze pada zarzut, że TikTok oszacował, ile czasu zajmuje młodym uzależnienie się od platformy i podzielił się tymi wynikami w prezentacjach, mających na celu zwiększenie wskaźników retencji użytkowników. "Moment nawyku" występuje, gdy użytkownicy obejrzą więcej niż 260 filmików pierwszego tygodnia posiadania konta. Co ciekawe, może to nastąpić w czasie krótszym niż 35 minut, bowiem większość filmików trwa zaledwie 8 sekund.

Limit dziennego 60-minutowego czasu ekranowego dla nieletnich, który wprowadzono w marcu 2023 roku, niestety łatwo ominąć lub wyłączyć.

Oprócz tego, w skardze zarzucono także, że aplikacja do udostępniania innym krótkich filmików, faworyzuje "pięknych ludzi". Algorytm TikToka priorytetowo traktuje piękne osoby, które korzystają z filtrów na platformie.

