Telegram sypie nowościami. Mini aplikacje zyskały nowe życie

Komunikator Telegram doczekał się ważnej aktualizacji z ponad dziesięcioma usprawnieniami. Chodzi o mini aplikacje, które teraz zyskały tryb pełnoekranowy, ikony ekranu głównego, geolokalizację i inne funkcje.

Twórcy komunikatora Telegram opisują zmiany wprowadzone w nowej wersji „największą aktualizacją w historii mini aplikacji”. Mini aplikacje to, jak sama nazwa, wskazuje, niewielkie apki, a także gry, które można uruchamiać bezpośrednio z poziomu komunikatora, nie wychodząc z niego. Można nie tylko skorzystać z różnych narzędzi, ale także trochę się rozerwać, na przykład grając w klasycznego Dooma. Mini aplikacje w Telegramie dostępne są dzięki specjalnym botom.

Mini aplikacje Telegram ze zmianami

Wprowadzona 17 listopada nowa wersja komunikatora Telegram wprowadza sporo usprawnień dotyczących mini aplikacji, dzięki czemu dopiero teraz niektóre nabierają sensu. Najważniejszą nowością jest to, że mini aplikacje zyskały tryb pełnoekranowy – mogą teraz używać całego ekranu w pionowej lub poziomej orientacji, dzięki czemu przede wszystkim zwiększania się przyjemność z grania. Co więcej, mini aplikacje mogą teraz śledzić ruchy urządzenia, co pozwala na sterowanie w grach za pomocą czujników orientacji urządzenia.

Kolejną ważną zmianą, związaną z mini aplikacjami w Telegramie, są skróty. Użytkownik może umieszczać bezpośrednie skróty do określonych mini aplikacji na ekranie głównym swojego urządzenia, co zapewnia do nich dostęp jednym dotknięciem – nie trzeba ich szukać wewnątrz komunikatora. Użytkownicy mini aplikacji w Telegramie mogą także udostępniać im swoją lokalizację, co daje programistom możliwość tworzenia gier GPS z interaktywnymi mapami wydarzeń. To także dodatkowe ułatwienie np. w mini aplikacji pogodowej. Użytkownik może teraz zdobywać w mini aplikacjach gwiazdki – czyli standardowo płatne punkty w Telegramie, pozwalające na skorzystanie z innych usług i aplikacji. Programiści mogą teraz oferować subskrypcje swoich mini aplikacji z płatnością w formie gwiazdek. Wśród zmian są też m.in. możliwość udostępniania multimediów bezpośrednio z mini aplikacji, a także generowanie dokumentów i plików np. tworzonych przez sztuczną inteligencję zdjęć profilowych lub plików audio. Dodatkowo mini aplikacje w Telegramie mogą uzyskać dostęp do podstawowych informacji o podzespołach urządzenia, takich jak jego moc obliczeniowa i rozmiar pamięci, a następnie automatycznie dostosować ustawienia, aby zapewnić płynność działania – to jest przydatne głównie w grach. Zobacz: Telegram z masą nowości. Takiej aktualizacji dawno nie było

Zobacz: Telegram ujawni władzom dane użytkowników. Koniec anonimowości

