Spotify tu naprawi, tam popsuje, a my możemy najwyżej narzekać

Dobra usługa muzyczna wymaga nie tylko bogatego katalogu utworów, ale też wygodnej aplikacji, która pozwoli się nimi cieszyć. Spotify obecnie jedzie w żółtej koszulce lidera, ale to nie znaczy, że apka nie ma swoich problemów. Przez kilka lat fani skarżyli się na przykład na to, jak prezentuje się kolejka utworów zaplanowanych do odsłuchania.

No i w końcu lista została poprawiona. Przede wszystkim dołączone zostały miniaturki okładek albumów, co szalenie pomaga w szybkiej identyfikacji utworów. Jeden z użytkowników Reddita udostępnił zrzut ekranu ze swojej aplikacji Spotify na iOS.

Widok kolejki daje też łatwy dostęp do najczęściej używanych funkcji, a więc losowania, pętli i wyłącznika czasowego dla tych, którzy lubią zasypiać przy muzyce.

Znów nie obeszło się bez wtopy. Gdy wstępny entuzjazm na Reddicie opadł, użytkownicy zauważyli, że teraz znaczne trudniej jest manipulować utworami na liście. Wysłużony interfejs może i nie był arcydziełem wzornictwa, ale pozwalał zaznaczyć kilka piosenek i usunąć je z kolejki. Teraz trzeba robić to z każdą z nich osobno, co może zająć sporo czasu… a przecież nie o to chodzi w słuchaniu muzyki, żeby z nosem w telefonie siedzieć.

To dobry moment, bym dorzuciła jeszcze 3 grosze od siebie. Czy naprawdę takim problemem jest pokazać długość utworu? Jeśli nie w widoku kolejki, to może chociaż w widoku albumu?

Co więcej z widoku znikł pewien ważny przycisk – nie da się pominąć utworu z widoku listy. Zabrakło też „przewinięcia” do początku. W społeczności słychać już głosy, by nie aktualizować aplikacji, ale pewnie Spotify znajdzie sposób, by nas do tego zmusić.

Aktualizacja jest zapewne wprowadzana stopniowo, zarówno na Androidzie, jak i na iOS.

