Spotify będzie droższe i to wyraźnie

Spotify szykuje przykrą niespodziankę dla użytkowników. Dostęp do długo zapowiadanej usługi HiFi może ich słono kosztować.

Spotify to aktualnie najpopularniejszy serwis, zajmujący się streamingiem muzyki. Mimo to pod jednym istotnym względem platforma cały czas wyraźnie ustępuje konkurencji.

Mowa o jakości dźwięku. Podczas gdy m.in. Apple Music i Tidal już od jakiegoś czasu wykorzystują bezstratną kompresję, a nawet pliki wysokiej rozdzielczości, w Spotify nadal musimy się zadowolić mocno skompresowanymi plikami OGG i AAC.

Spotify Hi-Fi już niebawem. Cena dla desperatów

Na całe szczęście wygląda na to, że już niedługo ta sytuacja ulegnie zmianie. Jeden z użytkowników Reddita, u/Hypixely, odnalazł w kodzie aplikacji odniesienia do nowego progu subskrypcyjnego. Ma on obejmować nie tylko muzykę w bezstratnej jakości, ale także kilka innych funkcji, których nie znajdziemy w dotychczasowym planie Premium.

Mowa tu m.in. o playlistach generowanych z wykorzystaniem AI, dostępie do audiobooków (30 godzin miesięcznie) oraz nowych narzędziach do zarządzania kolejką odtwarzania. I wszystko byłoby super, ale...

...ale nowy plan będzie dużo droższy od obecnego Premium. Jego cena ma wynosić 19,99 dolarów/mies. Dla porównania, cena Spotify Premium w USA to 10,99 dolarów/mies. Mówimy więc o niemal dwukrotnej podwyżce za raptem kilka dodatkowych funkcji.

Konkurencja wytycza standardy

Haczyk polega tylko na tym, że najważniejsza spośród planowanych nowości - bezstratne audio - u konkurencji oferowana jest w cenie podstawowej subskrypcji. W Apple Music oznacza to 21,99 zł, natomiast w Tidalu 19,99 zł. Tymczasem wszystko wskazuje na to, że w Spotify nadal będzie to funkcja dla wybranych, gotowych płacić za tę samą usługę dwa razy więcej.

Jak na razie firma Spotify milczy w sprawie nowego planu i odmówiła komentowania ostatnich doniesień. Biorąc jednak pod uwagę, że stosowne informacje pojawiły się już w aplikacji, można się spodziewać, że na oficjalny komunikat nie będzie trzeba długo czekać.

