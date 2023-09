Idą zmiany w Spotify. Subskrybenci nie zapłacą dodatkowo za audiobooki

Spotify planuje mocniej zająć się funkcją audiobooków na swojej platformie. Już wkrótce książki w formie audio będą dostępne za darmo dla subskrybentów.

Spotify już od dawna nie jest włącznie platformą do strumieniowania muzyki, choć oczywiście nadal jest to jej główna funkcja. Od lat możemy słuchać podcastów, których jest coraz więcej, a nowi twórcy treści stale dołączają. Ostatnim pomysłem Spotify było wprowadzenie do swojej oferty audiobooków. Jednak działa to na takiej zasadzie, że trzeba zapłacić osobno za każdą książkę, której chcielibyśmy posłuchać.

Spotify chce, by audiobooki były darmowe dla subskrybentów

Dotychczas kupowanie audiobooków w Spotify było mało opłacalne. Subskrypcja jakiejkolwiek platformy z audiobookami to zaledwie ułamek ceny, którą klient musiałby zapłacić za jedną książkę na Spotify. Jednak już wkrótce wszystko może się zmienić. Platforma dąży do tego, by audiobooki dostępne były w ramach subskrypcji bez dodatkowych opłat.

Żadnym zdziwieniem nie jest to, że program — przynajmniej początkowo — dotyczyć będzie wyłącznie krajów anglojęzycznych. Jako pierwsi z usługi zapewne skorzystają Amerykanie. Później do nich dołączy Wielka Brytania, Irlandia, Australia i Nowa Zelandia.

Nie wiadomo jeszcze, w jaki sposób platforma zamierza rozliczać się z autorami audiobooków. The Wall Street Journal sugeruje, że może się to odbywać na podstawie liczby minut, które użytkownicy spędzili podczas słuchania danej książki.

Źródło zdjęć: Chubo - my masterpiece / Shutterstock.com

Źródło tekstu: The Verge