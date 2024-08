Używasz Androida? Sprawdź, czy masz nową funkcję w Sklepie Google Play

Użytkownicy smartfonów z Androidem mogą już korzystać z nowej funkcji w Sklepie Play – aktualizacji kilku aplikacji naraz. To duże ułatwienie, pozwalające oszczędzić czas.

Taką sytuację zna chyba każdy użytkownik telefonu z Androidem: po wejściu do Sklepu Play okazuje się, że na aktualizacje czeka w kolejce kilkanaście lub kilkadziesiąt aplikacji. Dzieje się tak nawet mimo zaznaczenia w ustawieniach opcji, by aktualizacja odbywała się automatycznie. Jeżeli zależy nam na szybkim pobraniu nowej wersji jakiejś apki, np. bankowej, trzeba czekać, aż Sklep Play po kolei dociągnie wszystkie pliki i zainstaluje je. Bywa, że trwa to długie kilka czy kilkanaście minut.

Teraz jednak Sklep Google Play pozwoli na aktualizację kilku aplikacji na raz. Już wcześniej było to możliwe w przypadku instalowania nowych aplikacji, ale aktualizacja wcześniej pobranych wymagała czekania.

To już było, ale Google zmienił zdanie

Co prawda Google testował jednoczesną aktualizację aplikacji już wcześniej i przez jakiś czas mogli z niej korzystać użytkownicy kilku modeli smartfonów, później jednak ta funkcja została wycofana. Jak donosi SamMobile, teraz jest już aktywna ponownie i wygląda na to, że już zagości w naszych telefonach na stałe.

Z nowego rozwiązania mogą korzystać m.in. posiadacze smartfonów Galaxy, ale to ułatwienie powinno też być dostępne w urządzeniach innych marek. Jak to często jednak bywa w przypadku takich nowości, Google może wdrażać tę funkcję etapami, z kilkudniowym opóźnieniem, więc nie wszyscy dostrzegą ją natychmiast.

Nowe ułatwienie nie wymaga aktualizacji samego Sklepu Play czy Usług Google Play – funkcja została włączona po stronie serwera. Obecnie można jednocześnie aktualizować trzy aplikacje jednocześnie.

Pozostaje mieć nadzieję, że Google nie wycofa ponownie tej nowości i jednoczesna aktualizacja aplikacji zostanie z nami na zawsze.

Źródło zdjęć: Shutterstock, SamMobile

Źródło tekstu: SamMobile