Shazam wchodzi na YouTube, Instagram i TikTok. Nazwa piosenki od ręki

Aplikacja Shazam była rewolucją przed laty, ale odkąd przejął ją Apple za 400 mln dolarów w 2018 roku, bardziej egzystowała niż się rozwijała. Nadszedł jednak czas na zmiany — od teraz Shazam usłyszy też YouTube'a, Instagrama i TikToka bez konieczności używania dodatkowego telefonu.

Shazam to najlepsza aplikacja do rozpoznawania muzyki

O Shazamie słyszał już chyba każdy, kto choć trochę rozwija się muzycznie czy przynajmniej lubi wiedzieć, czego tak właściwie słucha. Aplikacja nagrywa kilka sekund lecącego np. w radio utworu i kilka sekund później podaje nazwę wykonawcy i utworu czy nawet potrafi wyeksportować nasze wyszukiwania do Spotify. Ba, da się nawet włączyć tryb karaoke i mieć w czasie rzeczywistym napisy z tekstem lecącej właśnie piosenki.

Z racji Apple w charakterze właściciela aplikacji, integracja z Apple Music jest nawet większa, Shazam błyskawicznie zaprowadzi nas do odpowiedniego utworu w bazie czy pozwoli na dodanie go do ulubionych.

iOS wreszcie wpuści Shazama do innych aplikacji

Najnowsza aktualizacja Shazama przynosi użytkownikom iPhone'ów dostęp do odtwarzanej muzyki w innych aplikacjach. W skrócie Shazam nie będzie musiał używać mikrofonu telefonu — odpowiednie próbki pobierze bezpośrednio np. z YouTube'a. Wystarczy więc jeden telefon, by zorientować się, z jakim utworem mamy do czynienia.

Oznacza to, że Apple zrobił dla swojej aplikacji wyjątek, podczas gdy nadal uparcie blokuje wszelkie podobne narzędzia innych dostawców, służące np. do nagrywania rozmów telefonicznych. Co warto dodać na koniec, funkcja nasłuchiwania w innych aplikacjach jest też dostępna w telefonach z Androidem, ale wymaga uzyskania dodatkowej zgody od użytkownika.

