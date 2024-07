Masz samsunga? Idzie rewolucja. One UI 7 zapowiada się widowiskowo

Samsung przygotowuje się do wprowadzenia oprogramowania One UI 7, opartego na Androidzie 15. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami może to być największa zmianą w historii interfejsu Koreańczyków. Aktualizacja ma przynieść wiele nowości i usprawnień, które powinny zainteresować użytkowników.

Typer Ice Universe napisał w serwisie X, że One UI 7 przyniesie więcej zmian niż jakakolwiek wcześniejsza wersja. Według niego, możemy spodziewać się licznych ulepszeń wizualnych, w tym przeprojektowanych ikon oraz zmian w rozwijanym pasku.

Szczegóły nie są jeszcze w pełni znane, jednak wcześniejsze plotki sugerują kilka interesujących nowości. Jedną z nich jest pionowa szuflada aplikacji, która wcześniej była dostępna tylko poprzez aplikację Good Lock. Ta pozwala na jeszcze większą personalizację interfejsu Samsunga Galaxy.

Kolejną oczekiwaną nowością jest wbudowana funkcja App Lock, długo wyczekiwana przez wielu użytkowników urządzeń Samsunga. Obecnie sprzęty te mają funkcję Secure Folder, która tworzy bezpieczną, zaszyfrowaną przestrzeń do przechowywania aplikacji i dokumentów. App Lock może okazać się dla wielu użytkowników rozwiązaniem bardziej intuicyjnym.

One UI 7 ma przynieść również optymalizację żywotności baterii, wykorzystując sztuczną inteligencję do wydłużenia czasu pracy urządzenia.

Testy i premiera One UI 7

Obecnie Samsung testuje One UI 7 na Galaxy S24, choć jest to wczesna wersja z wieloma błędami. Oficjalna prezentacja One UI 7 planowana jest na 3 października 2024 roku, podczas Samsung Developer Conference 2024. Aby umilić oczekiwanie, firma niedawno wydała aktualizację One UI 6.1.1, wprowadzającą wiele nowych funkcji. Na start oprogramowanie to dostały składane smartfony Galaxy Z Flip6 i Galaxy Z Fold6.

Dla kogo One UI 7?

Samsung nie ogłosił jeszcze oficjalnie, które urządzenia Galaxy otrzymają oprogramowanie One UI 7. Jest jednak nieoficjalna lista takich sprzętów, opublikowana przez serwis SamMobile. Wygląda ona tak:

smartfony Galaxy S24, Galaxy S24+ i Galaxy S24 Ultra,

smartfony Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra i Galaxy S23 FE,

smartfony Galaxy S22, Galaxy S22+ i Galaxy S22 Ultra,

smartfony Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra i Falaxy S21 FE,

składane smartfony Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Flip4 i Galaxy Z Flip3,

składane smartfony Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Fold4 i Galaxy Z Fold3,

smartfon Galaxy A73,

smartfony Galaxy A55, Galaxy A54 i Galaxy A53,

smartfony Galaxy A35, Galaxy A34 i Galaxy A33,

smartfony Galaxy A25, Galaxy A24 i Galaxy A23,

smartfony Galaxy A15 i Galaxy A14,

smartfony Galaxy F55, Galaxy F54, Galaxy F34 i Galaxy F15,

smartfony Galaxy M55, Galaxy M54 i Galaxy M53,

smartfony Galaxy M34, Galaxy M33 i Galaxy M15,

tablety Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+, Galaxy Tab S9 Ultra, Galaxy Tab S9 FE, Galaxy Tab S9 FE+,

tablety Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ i Galaxy Tab S8 Ultra.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Ice Universe / X, Phone Arena, SamMobile