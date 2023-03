Rząd zablokuje Polakom znaną aplikację? Jest oficjalny komentarz

TikTok znajduje się w poważnym kryzysie. Coraz więcej państw na świecie chce zakazać aplikacji. O krok od zablokowania TikToka znajdują się Stany Zjednoczone. Polska nie podąży za tym trendem.

TikTok już od kilku lat jest najchętniej pobieraną aplikacją mobilną. Codziennie korzystają z niej miliony użytkowników z całego świata, lecz już wkrótce może się to zmienić. Coraz więcej rządów dostrzega, jak niebezpieczna może być to platforma społecznościowa, a ryzyko szpiegowania i śledzenia jest zbyt duże, by je zignorować. Przypomnijmy, że już wcześniej aplikacji zakazano w Indiach. Przymiarkę do blokady robią również Stany Zjednoczone. A co z Polską?

TikTok na celowniku ale nie w Polsce

Już wcześniej podczas swojej kadencji prezydent Donald Trump chciał przeforsować zakaz TikToka w USA. Wtedy mu się to nie udało, jednak teraz Stany Zjednoczone są tej decyzji bliższe niż kiedykolwiek, gdyż pod projektem ustawy podpisują się politycy obydwu partii. Z TikToka od połowy marca nie będą mogli korzystać pracownicy Komisji Europejskiej ze względu na zagrożenie pozyskiwania informacji o użytkownikach przez chiński rząd.

Jednak Radosław Fogiel szef sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych w rozmowie z Polską Agencją Prasową wyjawił, że aktualnie w Polsce nie są prowadzone żadne prace mające wprowadzić ograniczenia dostępu do chińskiej platformy społecznościowej. Co więcej, polityk wskazał, że jeżeli już jakiekolwiek ograniczenia miałyby do nas trafić, to zostałyby uchwalone najpewniej na poziomie unijnym.

