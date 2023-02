TikTok pod ostrzałem w Europie. Znów trafił na czarną listę

TikTok trafił na listę podejrzanych. Rozrywkowa apka kolejny raz została uznana za zagrożenie dla cyberbezpieczeństwa, tym razem w Europie.

Tym razem przeciwko chińskiej aplikacji wypowiedziała się Komisja Europejska. TikTok wyleciał z urządzeń pracowników ramienia wykonawczego UE. Nie wolno instalować go na urządzeniach służbowych oraz na urządzeniach prywatnych, które zostały podłączone do systemu zarządzania korporacyjnego Komisji.

TikTok to cyberzagrożenie?

W oświadczeniu prasowym Komisji Europejskiej można przeczytać, że usunięcie TikToka to działanie mające na celu ochronę Komisji przed cyberzagrożeniami. Pozbycie się chińskiej platformy społecznościowej zmniejsza ryzyko wykorzystania luki do ataku przeciwko pracownikom i korporacyjnej sieci Komisji Europejskiej. Nie ma informacji o tym, czy to działanie dyskryminujące TikToka z powodu jego pochodzenia, czy bazujące na namacalnych dowodach. Przy tym Komisja zaznacza, że inne platformy społecznościowe również są pod ciągłą obserwacją.

Komisja Europejska podkreśla też, jak ważne jest odpowiedzialne i świadome korzystanie z mediów społecznościowych przez pracowników. Słusznie – w sieci trzeba być ostrożnym niezależnie od zatrudnienia. TikTok jeszcze nie wydał żadnego oświadczenia w tej sprawie. W centrum prasowym można jednak znaleźć odpowiedź na raport przygotowany przez specjalistów z Internet 2.0 (wskaźnik Malcore). Ich zdaniem TikTok śledzi jeszcze bardziej niż rosyjskie VK. Polecam lekturę na stronie Malcore.io.

TikTokowi nie pomagają też regularnie publikowane raporty o tym, jak to śledzi takich czy innych użytkowników. Pod koniec grudnia 2022 roku ByteDance (właściciel TikToka) przyznał się do tego, że używa apki, by śledzić dziennikarzy piszących nieprzychylne firmie teksty. Pracownicy ByteDance monitorowali odległość między dziennikarzami i innymi pracownikami, by dowiedzieć się, którędy wyciekają informacje. Podobno niczego nie znaleźli.

Warto dodać, że KE nie jest jedynym organem rządowym, który pozbył się TikToka. Nie wolno go używać także w rządzie Indii i Tajwanu, amerykańskiej armii i administracji kilku stanów i wielu innych. Firma ByteDance jest zarejestrowana na Kajmanach, a pakiet większościowy mają zachodni inwestorzy. To jej jednak nie ratuje przed podejrzeniami o pracę na rzecz Komunistycznej Partii Chin.

