Asystent lepszy niż Siri. Nadchodzi nowa generacja botów

Projekt Astra to przyszłość sztucznej inteligencji w Google. Eksperci są wręcz pewni, że nowa generacja botów okaże się dużo bardziej pomocna niż Siri i Alexa.

Astra lepsze niż Siri i Alexa?

Okazuje się, że Siri i Alexa nigdy nie były użytecznymi asystentami. Ale nadchodzi nowe. Zastąpi ich o niebo lepiej, futurystyczny asystent AI o nazwie "Projekt Astra". Motywem przewodnim Google I/O 2024 był co prawda festyn Gemini, ale zaraz po nim, na miejscu drugim zapowiedzi znalazł się "Projekt Astra".

"Projekt Astra" - co to takiego?

"Projekt Astra" to właściwia odpowiedź na GPT 4o OpenAI i CoPilota Microsoftu. To nic innego jak asystent nowej generacji, nazwany "agentem sztucznej intelogencji". To taki obiektyw Google, który prezentuje się naprawdę imponująco. Potrafi naprawdę wiele. Rozumie, reaguje na dźwięki i wideo w czasie rzeczywistym. Można mu zadawać pytania. Podczas filmiku demonstracyjnego asystent potrafił zidentyfikować dzielnicę Londynu, znaleźć zgubione okulary, sprawdzić kod i załatwić wiele innych spraw w biurze.

Mam tę wizję od dłuższego czasu. Jest mulimodalny, masz go cały czas przy sobie. Nazwij go komunikatorem Star Trek; nazwij głosem od Niej; nazywaj to jak chcesz. To właśnie te pomocnik. Jest po prostu przydatny.

- tak zachwalał asystenta Demis Hassabis, szef Google DeepMind

Projekt Astra napawa nie lada dumą jego twórców. Hassabis twierdzi, że jest zdecydowanie lepszym modelem niż poprzednie produkty. To prawdziwy asystent AI, działający w czasie rzeczywistym.

Zobacz: Asystent Google odchodzi w odstawkę. Nadchodzi coś nowego

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: SuPatMaN / Shutterstock.com

Źródło tekstu: theverge.com