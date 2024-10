Popularna aplikacja straciła większość funkcji. Gigant w opałach

Wiodący producent sprzętu audio, firma Sonos musiała niedawno opóźnić premiery nowych urządzeń. Winną tego zamieszania była aplikacja, która straciła niemal wszystkie funkcjonalności ku rozczarowaniu wielu użytkowników, a nawet ucegliła niektóre sprzęty.

Sonos przywrócił apkę w 90% do normalności, jest gotowy wydawać nowy sprzęt

W maju 2024 r. Sonos wypuścił nową aplikację na iOS i Androida, która miała uprościć jej obsługę i zwiększyć wygodę użytkowania. W praktyce okazało się, że Sonos wyrzucił większość znanych i lubianych funkcji, czym rozwścieczył swoich fanów.

Pogorszyła się jakość wyszukiwania, zniknęły funkcje budzika przy użyciu muzyki, edytowania kolejek i wiele innych. Niektórzy użytkownicy zaczęli również mieć problemy z łącznością swoich urządzeń.

Sonos twierdzi teraz, że wprowadził 90% brakujących funkcji i zapowiedział jeszcze więcej poprawek, a postępy można śledzić na stronie wsparcia firmy.

Co więcej, producent twierdzi, że nowa wersja aplikacji po aktualizacji przewidzianej na koniec października 2024 r. będzie lepsza niż poprzedniczka w kwestii wykrywania głośników, procesu dodawania ich do systemu i możliwości ich grupowania.

Firma Sonos jest na tyle pewna swego i wierzy, że rozwiązała największe problemy do tego stopnia, że ma zamiar wprowadzić do sprzedaży nowy soundbar Sonos Arc Ultra oraz subwoofer Sub 4 pod koniec października 2024 r.

