Popularna aplikacja pogodowa przestała działać. To tylko awaria

Aplikacja Apple Weather ostatnio nie wydaje się być najdokładniejsza, jeśli chodzi o wskazywanie pogody.

Wczoraj, miała nieco większe problemy i niektórzy użytkownicy spotkali się z komunikatem "pogoda niedostępna". Aplikacja pogodowa na systemie iOS nie pokazała nazwy miasta, temperatury oraz pogody.

Apple w wydanym komunikacie potwierdziło, że między 11.00 a 14.00 wystąpił problem z aplikacją pogodową. W wielu przypadkach nie pokazywała ona pogody wcale, lub bardzo powoli się ładowała. Nie umknęło to oczywiście uwadze użytkowników.

W aplikacji X pojawiła się seria tweetów, ukazujących pusty ekran. Awaria dotyczyła różnych miast, a osoby które chciały sprawdzić najświeższą pogodę na swoim urządzeniu otrzymały komunikat o niedostępności informacji.

