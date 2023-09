Play wprowadza nowość do Play24. Chodzi o darmowy internet

W połowie lipca w aplikacji Play24 pojawił się nowy przycisk „Sprawdź” przy internecie światłowodowym. Klienci, którzy korzystają z tej usługi w Play, zyskali możliwość wykonania kilku operacji dla sieci Wi-Fi i routera. To między innymi takie opcje, jak sprawdzenie, czy router działa poprawnie i ma połączenie z internetem, zmiana hasła, restart routera czy test prędkości bezprzewodowej sieci.

Teraz Play poinformował o jeszcze jednej funkcji, która może przydać się użytkownikom korzystającym z fioletowego światłowodu. Dzięki niej można się połączyć z Wi-Fi za pomocą kodu QR. Jest to przydatne, gdy nasi goście będą chcieli się połączyć z domową siecią. Będziemy mogli łatwo zapewnić im dostęp do darmowego internetu bez konieczności wpisywania haseł.

Czy zdarzyło ci się kiedyś, że goście prosili cię o hasło do Wi-Fi, a Ty musiałeś szukać go na routerze lub w notesie? Teraz możesz o tym zapomnieć dzięki nowej funkcji w Play24 – wygenerowanie kodu QR do połączenia się z domową siecią! Wystarczy taki kod zeskanować, aby telefon połączył się z Wi-Fi