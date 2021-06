Paszport covidowy: jest aplikacja do odczytu kodów QR. Na razie dla iOS

Jest już aplikacja do odczytywania kodów QR na Unijnych Certyfikatach Covid (tzw. paszportach covidowych). Pobrać ją można póki co tylko na urządzenia z systemem iOS, ale wkrótce ma trafić także na Androida.

Adam Niedzielski, szef resortu zdrowia, poinformował na Twitterze, że w sklepie App Store jest już dostępna aplikacja do odczytu kodów QR w ramach Unijnego Certyfikatu Covid. Na razie skorzystają z niej tylko użytkownicy sprzętu firmy Apple. Minister zdrowia zapowiedział jednak, że narzędzie to niedługo trafi również do sklepu Google Play i będzie dostępne dla użytkowników smartfonów z Androidem.

Aplikacja UCC - Unijny Certyfikat Covid potrafi weryfikować Unijne Certyfikaty Covid wydane w Polsce i za granicą, w ramach Unii Europejskiej. Jest to bezpłatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia, umożliwiająca zweryfikowanie, czy kod QR UCC, przedstawiany przez osobę, jest poprawny i ważny. Aplikacja pokazuje też podstawowe dane o właścicielu kodu QR, w tym imiona, nazwisko, datę urodzenia oraz unikalny identyfikator certyfikatu. Osoba, która przedstawia kod QR do skanowania, wyraża równocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tym kodzie.

Unijny Certyfikat Covid (UCC) mogą otrzymać osoby, które:

zostały zaszczepione pełną dawką przeciw wirusowi SARS-Cov-2,

uzyskały ujemny wynik testu,

11 dni temu lub mniej zachorowały na Covid-19 i są ozdrowieńcami,

UCC, czyli tak zwany paszport covidowy, wydawany jest w postaci kodu QR, który można znaleźć na Internetowym Koncie Pacjenta lub uzyskać w formie wydruku u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Wkrótce certyfikat trafi też do aplikacji mojeIKP oraz mObywatel. Kod będzie ważny w przypadku ozdrowieńców do 180 dni od pozytywnego wyniku testu, a w przypadku negatywnego wyniku testu będzie to zależało od rodzaju wykonanego testu.

Źródło zdjęć: Pixabay, App Store

Źródło tekstu: Adam Niedzielski (Twitter), App Store