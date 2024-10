Opera z AI u steru: koniec z chaosem kart

Znana z innowacyjności przeglądarka internetowa Opera ponownie zaskakuje. Tym razem wprowadza funkcję, która odmieni sposób, w jaki korzystamy z kart, wykorzystując do tego sztuczną inteligencję.

Opera, norweska firma, która jako pierwsza wprowadziła karty w przeglądarkach, po raz kolejny rewolucjonizuje sposób ich obsługi. Nowa funkcja, Tab Commands, pozwala użytkownikom zarządzać kartami za pomocą poleceń wydawanych Arii, wbudowanej sztucznej inteligencji Opery. Użytkownicy przeglądarki Opera One mogą teraz wydawać Arii polecenia zamykania, grupowania, przypinania kart i tworzenia zakładek, wpisując je w wierszu poleceń przeglądarki.

Ta innowacyjna funkcja, dostępna już w wersji developerskiej Opera One na komputery, ma stanowić dowód na zaangażowanie firmy w rozwój kluczowych obszarów przeglądarki, takich jak karty i sztuczna inteligencja. Łącząc te dwa elementy, Opera wykracza poza ramy zwykłego chatbota. Aria staje się funkcjonalnym narzędziem, które usprawnia pracę z przeglądarką i przynosi realne korzyści użytkownikom.

Jako firma, która wynalazła karty ponad 20 lat temu, wciąż jesteśmy nimi zafascynowani. W zeszłym roku zrewolucjonizowaliśmy karty dzięki Tab Islands, a w tym roku wprowadzamy do nich sztuczną inteligencję za pomocą Tab Commands, aby jeszcze bardziej ułatwić zarządzanie kartami.

– powiedziała Joana Czajka, dyrektor produktu Opera One

Prywatność na pierwszym miejscu

Nowe polecenia Tab Commands to również wyraz dbałości Opery o prywatność użytkowników. Podczas korzystania z tej funkcji żadne informacje o kartach nie są wysyłane na serwer – przetwarzane jest tylko samo polecenie.

Serwer Aria, po otrzymaniu polecenia od użytkownika, generuje zestaw instrukcji dla przeglądarki, wskazując, co i jak zrobić z kartami, na przykład jak zgrupować wszystkie karty z filmami w Tab Island. Oznacza to, że żadne dane nie opuszczają urządzenia użytkownika, ponieważ serwer Aria przetwarza tylko samo polecenie. Dzięki temu Tab Commands to funkcja, która stawia prywatność użytkownika na pierwszym miejscu.

Innowacje od początku istnienia sieci

Opera wcześniej wprowadziła już funkcje rozszerzające możliwości wiersza poleceń i wykorzystujące Arię poza oknem czatu, na przykład tryb kontekstu strony. Zostały one dodane w ramach programu AI Feature Drops. Firma dokonała również w przeszłości znaczących innowacji w zakresie kart – oprócz ich faktycznego wynalezienia – wprowadzając Tab Islands do Opera One w 2023 roku. Teraz wprowadzenie Tab Commands oferuje użytkownikom nowy sposób interakcji z kartami za pośrednictwem stale rozwijanego wiersza poleceń przeglądarki.

Funkcja Tab Command jest już dostępna w wersji developerskiej przeglądarki Opera One, którą można pobrać z tej strony. Aby uzyskać do niej dostęp, użytkownicy muszą otworzyć wiersz poleceń, naciskając Ctrl + / i wpisać polecenie związane z kartami. Alternatywnie, mając otwartych co najmniej 5 kart, można kliknąć prawym przyciskiem myszy kartę i wybrać opcję "AI Tab Management" z menu rozwijanego.

