Nie tylko Microsoft Teams, będzie rozwijany też Skype

Ostatnie wydarzenia zintensyfikowały rozwój różnych komunikatorów. W stajni Microsoftu najbardziej błyszczy Microsoft Teams, nie oznacza to jednak, że Amerykanie nie wiążą już żadnej przyszłości z komunikatorem Skype.

Microsoft bardzo dobrze odnalazł się w nowej rzeczywistości. Zapoznał uczniów z działaniem pakietu Microsoft 365 i rozpropagował wśród nich Microsoft Teams. Nawet jeśli sami uczniowie woleliby Discorda. Bardzo chętnie po Microsoft Teams sięgają też firmy, a Microsoft mógł się pochwalić tym, że jego aplikacja w miesiąc urosła z poziomu 40 milionów do 75 milionów codziennych użytkowników. Niektórzy zapomnieli, że Microsoft dba też o całkowicie inne oprogramowanie. Jest to poczciwy Skype. Okazuje się, że on też skorzystał. Jego liczba codziennych użytkowników urosła do 40 milionów, a średnia długość rozmowy głosowej wydłużyła się o 220%.

Microsoft zapewnia, że w żadnym wypadku nie planuje wygaszania Skype'a. Wręcz przeciwnie, firma zapewne pójdzie drogą Facebooka i wprowadzi interoperacyjność pomiędzy swoimi komunikatorami. Dokładnie jak Facebok robi z Instagramem czy Messengerem. Zresztą wzorem dla Microsoftu jest właśnie Messenger i WhatsApp. Oba komunikatory należą do Facebooka, ale się dopełniają.

