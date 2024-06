Netflix z wyczekiwaną zmianą. To prowizorka, ale bardzo potrzebna

Netflix umożliwi użytkownikom Androida wyłączenie trybu HDR, a tym samym rozwiąże problem nękający posiadaczy niektórych modeli smartfonów. Dość prowizorycznie, ale liczy się efekt.

Kwestia jakości materiałów odtwarzanych na Netfliksie to dość złożona sprawa. Z jednej strony mamy bowiem plan, który determinuje maksymalne dostępne parametry wideo, ale z drugiej – kompletny brak możliwości ich zeskalowania w dół, pomijając limiter zużycia danych.

Jeśli więc subskrybujesz topowy Premium, to musisz liczyć się z tym, że gdy tylko jest to możliwe, serwis wymuszać będzie odtwarzanie w najwyższej możliwej rozdzielczości, w dodatku z efektem HDR. Oczywiście co do zasady nie ma w tym nic złego, no chyba że akurat organizujesz sobie seans na smartfonie z Androidem.

Tajemniczy problem ciemnego obrazu

Nie wiedzieć czemu, wybrane modele urządzeń, z nowymi Galaxy S24 Ultra na czele, mają z treściami HDR na Netfliksie dziwny problem.

Wygląda to tak, jakby błędnie interpretowały metadane. W każdym razie efekt jest taki, że treści o szerokim zakresie dynamiki są przytłumione i niespodziewanie ciemne i póki co nie znalazł się mądry, który przedstawiłby działające rozwiązanie tej zagadki.

Półśrodek zastosował za to sam Netflix, gdyż, jak wynika z doniesień, androidowy klient w wersji 8.117.0 build 3 50695 beta wśród funkcji eksperymentalnych wprowadza przełącznik trybu HDR. Słowem, będzie można go po prostu wyłączyć.

HDR na Androidzie – inne wyzwania

A zauważmy, sam HDR na Androidzie użytkownicy mogą zechcieć wyłączyć nawet wtedy, gdy technika działa całkiem poprawnie. Powodem jest możliwa oszczędność pakietu danych. Przyjmuje się, że odtwarzanie treści o szerokim zakresie dynamiki wymaga między 5 a 10 proc. więcej danych niż w przypadku SDR.

Niebagatelne znaczenie ma przy tym zużycie energii. Dość powiedzieć, że na przykład Microsoft w kompatybilnych urządzeniach Surface dopuszcza treści HDR jedynie przy zasilaniu z gniazdka. W teorii więc przełącznik powinien też wydłużyć średni czas oglądania w terenie.

