Zaktualizuj mObywatel. Chodzi o pieniądze

Aplikacja mObywatel cały czas jest rozwijana. Tym razem została wzbogacona o nowe możliwości związane z ePłatnościami oraz powiadomieniami push.

Rząd poinformował o nowości w aplikacji mObywatel. Od jakiegoś czasu możemy w niej korzystać z modułu ePłatności, za pomocą którego opłacimy niektóre podatki, np. od nieruchomości lub za odpady komunalne. Teraz mechanizm został wzbogacony o nową możliwość.

Nowość w mObywatelu

W tym momencie z ePłatności w aplikacji mObywatel 2.0 mogą korzystać mieszkańcy 49 gmin, ale kolejne przez cały czas mogą dołączać do programu. Płatności odbywają się za pomocą BLIK-a. W usłudze można obecnie opłacić 5 zobowiązań. Są to opłaty za:

podatek od nieruchomości,

zagospodarowanie odpadów komunalnych,

podatek leśny od osób fizycznych,

podatek rolny od osób fizycznych,

łączne zobowiązanie pieniężne.

To, co nowego w mObywatel i ePłatnościach, to możliwość opłacenia odsetek. Do tej pory, jeśli spóźnialiśmy się ze spłaceniem należności, konieczne było udanie się do urzędu. Teraz rachunki, razem z odsetkami, można uregulować bezpośrednio w aplikacji.

Możliwość naliczania odsetek została udostępniona gminom, które biorą udział w programie pilotażowym ePłatności. Każda z nich samodzielnie zdecyduje o terminie wdrożenia nowości. To oznacza, że może się on różnić w zależności od gminy. Jeśli chcesz skorzystać z nowej możliwości, upewnij się, że jest ona dostępna w Twoim urzędzie.

- informuje rząd.

Powiadomienia push w mObywatel

Poza tym w aplikacji pojawiła się także możliwość zarządzania powiadomieniami push, które informują o opłatach. Jak je włączyć?

Uruchom aplikację mObywatel 2.0. W menu dolnym naciśnij Więcej. Z listy wybierz Powiadomienia. W sekcji Usługi znajdź ePłatności. Użyj przełącznika, żeby wygodnie włączyć lub wyłączyć powiadomienia PUSH o płatnościach na swoim telefonie.

Zobacz: Rząd skontroluje pieniądze Polaków. Nowy wymóg od 1 lipca

Zobacz: mObywatel do zmiany. To decyzja Unii

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: mindea / Shutterstock.com

Źródło tekstu: mObywatel