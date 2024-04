Nowość w mObywatel. Nie chcesz z niej korzystać, ale możesz nie mieć wyboru

Aplikacja mObywatel niedługo otrzyma kolejny moduł. Ten przyda się przede wszystkim kierowcom, ale raczej nikt nie będzie chciał z niego korzystać.

Aplikacja mObywatel cały czas jest udoskonalana. W ostatnim czasie dodano do niej między innymi prawo wykonywania zawodu pielęgniarek. Jednak na tym plany rządu się nie kończą. Jeszcze w tej wakacje do aplikacji dodany zostanie nowy moduł, ale raczej nikt nie będzie chciał z niego korzystać, a przynajmniej z własnej woli — informuje Dziennik Gazeta Prawna.

Nowa funkcja mObywatel

Jeszcze w te wakacje w aplikacji mObywatel ma pojawić się moduł "Stłuczka". Dzięki niemu kierowcy będą mogli w łatwy sposób zgłosić zdarzenie drogowe, bez konieczności wypełniania oświadczeń. Informacje od razu trafią do firmy ubezpieczeniowej i to bez wzywania policji. W pracach nad projektem uczestniczą Ministerstwo Cyfryzacji, Polska Izba Ubezpieczeń oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Moduł "Stłuczka" powinien być dla kierowców dużym ułatwieniem. Wszystkie informacje o samochodzie i aktualnej polisie będą pobierane bezpośrednio z aplikacji mObywatel. Uruchomienie funkcji w wakacje też nie wydaje się przypadkowe, w końcu to okres, w którym — pomimo teoretycznie najlepszych warunków drogowych — dochodzi do największej liczby wypadków i kolizji.

Nie ma co ukrywać, nikt z własnej woli raczej nie będzie chciał korzystać z nowego modułu "Stłuczka", bowiem oznacza to udział w kolizji drogowej. Nie zmienia to faktu, że pomysł jest ciekawy i może znacząco ułatwić życie kierowców.

Zobacz: mObywatel nie daje rady, ale rząd nie rezygnuje. Nowa usługa być musi

Zobacz: 2023 rok na polskich drogach. Poprawy nie widać

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Kuba Kwiatkowski / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Dziennik Gazeta Prawna