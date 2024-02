Mapy Google z oczekiwaną nowością. Zaktualizuj aplikację

W Mapach Google na Androidzie w końcu pojawiła się funkcja, którą po raz pierwszy w wersji beta dostrzeżono w październiku. Teraz nowość trafia do wszystkich użytkowników, chociaż niestety najwyraźniej jeszcze nie w Polsce. Chodzi o pogodę.

Pogoda w Mapach Google zapowiadana była już w październiku 2023 r. Wtedy zadebiutowała w testowym wydaniu Android 14 QPR1 Beta 2, dając przedsmak tego, co nas czeka, jednak na wprowadzenie jej do stabilnej wersji Androida musieliśmy jeszcze zaczekać.

Jak jednak donosi serwis 9to5Google, w końcu nowość Googla dostarczana jest do wszystkich użytkowników jako standardowa aktualizacja aplikacji (wersje od 11.113). To dobra wiadomość. Złą jest to, że prawdopodobnie pogoda w Mapach na razie oferowana jest tylko w Stanach Zjednoczonych. Google nie informuje na razie, jakie ma plany dotyczące tej funkcji. Technicznie rzecz biorąc, nie ma jednak przeciwwskazań, by wkrótce to ułatwienie trafiło do użytkowników Androida na całym świecie.

Pogoda w Mapach Google – jak to działa?

Pogoda w Mapach Google dostępna jest jako małe okienko z lewej strony ekranu, umiejscowione pod paskiem wyszukiwania. Widać na nim aktualną temperaturę, symbol obrazujący aktualną pogodę (słońce, zachmurzenie, deszcz itd.) oraz wskaźnik jakości powietrza (AQI) przedstawiany w formie kolorowego kółka (zmienia się od zielonego do brązowego w zależności od sytuacji) oraz wartości liczbowej.

Stan pogody zmienia się wraz z lokalizacją, więc użytkownik, przemieszczając się, na bieżąco otrzymuje aktualne dane. Po wybraniu jakiegoś punktu na mapie, pole z pogodą znika, ale gdy jest widoczne, wystarczy je dotknąć, by rozwinął się większy panel z dodatkowymi informacjami – aktualną, ale też i odczuwalną temperaturą, a także prognozą na najbliższe kilka godzin, Niżej znajduje się przełącznik do dodatkowych danych o jakości powietrza. Całość jest prosta i bardzo czytelna.

Dla użytkowników ze Stanów Zjednoczonych dane o pogodzie pobierane są z The Weather Channel, ale w Europie Google korzysta z kilku innych źródeł. Pozostaje nam tylko czekać, aż nowość zawita także do naszych smartfonów.

Zobacz: Mapy Google z nowością. Zwolni cię z myślenia

Zobacz: Google wprowadza do Polski nowe funkcje. Z jednym wyjątkiem

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Diego Thomazini / Shutterstock.com, 9TO5Google

Źródło tekstu: 9TO5Google