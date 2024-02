Google wprowadza do Polski nowe funkcje. Z jednym wyjątkiem

Google wprowadza nowości do Barda. Od dzisiaj chatbot zaczyna na całym świecie korzystać ze specjalnie zaprojektowanej wersji modelu Gemini Pro i jest dostępny także w Polsce.

W grudniu Google zaprezentował i wprowadził do Barda Gemini, przedstawiany jako najbardziej rozwinięty i wszechstronny model AI, jaki firma do tej pory stworzyła. Dzięki temu Bard został wzbogacony o bardziej zaawansowane możliwości rozumienia, argumentowania, podsumowywania i kodowania.

Gemini został zbudowany od podstaw z założeniem, że ma być modelem multimodalnym, czyli takim, który może generalizować i z łatwością rozumieć, wykorzystywać i łączyć różne rodzaje informacji, w tym tekst, obrazy, dźwięki, filmy i kod. Google zaprezentował trzy warianty modelu: Gemini Ultra, Gemini Pro i Gemini Nano.

Wariant Nano został zaprojektowany jako model do realizacji zadań na urządzeniach mobilnych, natomiast bardziej wszechstronny Gemini Pro to zdaniem Google najlepszy model do skalowania bardzo zróżnicowanych zadań. Od teraz z Gemini Pro będzie można korzystać także w Polsce.

Nowy model Barda dostępny w Polsce

Od dziś Gemini Pro w Bardzie jest dostępny we wszystkich językach, krajach i obszarach, w których dostępny jest Bard, dzięki czemu więcej osób może korzystać z najszybszej jak dotąd wersji tej usługi.

Google przechwala się, że Bard z Gemini Pro jest obecnie jednym z najskuteczniejszych chatbotów dostępnych w wielu językach – w porównaniu z innymi znanymi rozwiązaniami, zarówno bezpłatnymi, jak i płatnymi.

Google rozbudował też funkcję weryfikacji odpowiedzi udzielonych przez Barda w większej liczbie języków – w ponad 40, w tym także polskim. Jak to działa? Po kliknięciu ikony „G” pod uzyskanymi wynikami Bard sprawdzi, czy w internecie znajdują się treści potwierdzające jego odpowiedź. Jeśli znajdziecie takie treści, wystarczy kliknąć wyróżnione na zielono lub pomarańczowo frazy, aby wyświetlić podobne lub sprzeczne informacje znalezione w wyszukiwarce.

Obrazki z Barda wciąż nie dla Polaka

Google ogłosił dziś w komunikacie, że rozszerza dostępność bezpłatnego generowania obrazów w Bardzie o większość krajów na całym świecie – w języku angielskim. Niestety wciąż nie ma wśród nich krajów Europy, w tym Polski.

Generowanie obrazu w Bardzie możliwe jest dzięki zastosowaniu najnowszego modelu Imagen 2, który oferuje fotorealistyczne wyniki wysokiej jakości. Wystarczy podać opis, na przykład „stwórz obraz psa jeżdżącego na desce surfingowej” (w języku angielskim: „Create an image of a dog riding a surfboard”), a Bard wygeneruje cztery obrazki do wyboru, które później można dalej modyfikować dzięki kolejnym promptom.

Źródło zdjęć: rarrarorro z Shutterstock, Google

Źródło tekstu: Google, opracowanie własne