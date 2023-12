Google prezentuje Gemini. To najbardziej zaawansowany model AI

Google zaprezentował Gemini. Firma twierdzi, że to najbardziej rozwinięty i wszechstronny model AI, jaki do tej pory stworzyli.

Walka o jak najlepszy model sztucznej inteligencji trwa w najlepsze. Do tej pory zachwycaliśmy się przede wszystkim możliwościami ChatGPT czy też Barda, ale teraz na ring wchodzi też Google z Gemini.

Google Gemini

Google zaprezentował swój nowy model AI o nazwie Gemini. Powstał on dzięki współpracy wielu zespołów. Firmie przede wszystkim przyświecało założenie, aby stworzyć model multimodalny, który może generalizować i z łatwością rozumieć, wykorzystywać i łączyć różne rodzaje informacji, w tym tekst, obrazy, dźwięki, filmy i kod.

Co ważne, Google Gemini może działać na niemal dowolnym urządzeniu, w tym centrach danych oraz urządzeniach mobilnych. Na ten moment wersja 1.0 zoptymalizowana została pod trzy warianty:

Gemini Ultra – nasz najbardziej wydajny i największy model przeznaczony do realizacji bardzo złożonych zadań.

– nasz najbardziej wydajny i największy model przeznaczony do realizacji bardzo złożonych zadań. Gemini Pro – najlepszy model do skalowania bardzo zróżnicowanych zadań.

– najlepszy model do skalowania bardzo zróżnicowanych zadań. Gemini Nano – najskuteczniejszy model do realizacji zadań na urządzeniach mobilnych.

Starannie testowaliśmy nasze modele Gemini i sprawdzaliśmy ich działanie na najróżniejszych zadaniach. Od rozumienia naturalnych obrazów przez rozumowanie matematyczne po analizę materiałów audio i wideo. Wyniki Gemini Ultra przewyższają obecne osiągnięcia w 30 z 32 powszechnie stosowanych testów i standardów akademickich stosowanych w badaniach i rozwoju dużych modeli językowych (LLM).

- czytamy w komunikacie Google.

Gemini Ultra osiągnął wynik 90 proc. Dla porównania ChatGPT-4 w tym samym teście uzyskuje wynik na poziomie 86,4 proc., co oznacza, że rozwiązanie Google jest lepsze. Google zapewnia, że Gemini wykorzystuje zdolność rozumowania do dokładniejszego przemyślenia przed udzieleniem odpowiedzi na trudne pytania, co przekłada się na lepsze wyniki.

Gemini 1.0 został wytrenowany, aby w tym samym czasie rozpoznawać i rozumieć tekst, obrazy, dźwięki i wiele więcej. Dzięki temu lepiej rozumie niuanse zawarte w informacjach i może odpowiadać na pytania dotyczące skomplikowanych zagadnień.

- informuje Google.

Jednocześnie Google zapewnia, że stara się na każdym kroku rozwijać AI w sposób odważny i odpowiedzialny. Firma na każdym etapie prac bierze pod uwagę potencjalne zagrożenia, a następnie je sprawdza i minimalizuje. Gemini ma oferować najbardziej kompleksową ocenę bezpieczeństwa ze wszystkich modeli Google, uwzględniając przy tym uprzedzenia i toksyczność.

Co prawda Gemini będzie dostępny w ponad 170 krajach, ale na razie tylko w języku angielskim. Google poinformował, że od teraz Bard będzie korzystał z Gemini Pro. Poza tym Gemini Nano trafi do smartfonów Pixel 8 Pro. Z czasem pojawi się w kolejnych usługach, w tym Google Ads oraz Chrome.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Google

Źródło tekstu: Google