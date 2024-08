Mapy Google na nadgarstku. W końcu nabrało to sensu

Mapy Google doczekały się nowości, która została niedawno zapowiedziana przez Google. Pierwsi użytkownicy już mogą z niej korzystać.

W trakcie wydarzenia, na którym Google zaprezentował zegarki Pixel Watch 3, firma zapowiedziała też nowość dla Map Google w wersji na smartwatche. Teraz trafia ona już do pierwszych użytkowników. To coś, z czego warto skorzystać.

Nowość w Mapach Google

O co chodzi? Mapy Google w wersji na zegarki z systemem Wear OS w końcu mają możliwość pobierania map offline do pamięci urządzenia. Dzięki temu można korzystać z nawigacji nawet w sytuacji, gdy aktualnie nie mamy dostępu do internetu i to bez konieczności sięgania po telefon.

Z informacji wynika, że Mapy Google automatycznie pobiorą mapy dla naszej lokacji. Poza tym możliwe jest pobranie także innych obszarów, np. przed ważnym wyjazdem, gdzie może pojawić się ryzyko braku internetu. Mapy synchronizują się przez WiFi. Jest też możliwość szybkiego usuwania map offline bezpośrednio z poziomu zegarka.

Nowość dostępna jest w aplikacji Google Maps Wear OS w wersji 11.140.0701.W.

