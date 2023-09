Mapy Google mają awarię. Mogą cię srogo oszukać

Mapom Google przytrafia się w ostatnim czasie nietypowy błąd, o którym donosi coraz większa grupa użytkowników usługi.

Mapy Google to cały czas najpopularniejsza aplikacja do nawigacji. Nie ma w tym nic dziwnego. Nie tylko w miarę skutecznie poprowadzi nas z punktu A do punktu B, ale też na bieżąco poinformuje o korkach, pozwoli wyszukać ciekawe miejsca i lokale w pobliżu, a nawet da podpowiedź w kwestii komunikacji miejskiej. Jednak ostatnio Mapom Google zdarza się nietypowy błąd.

Błąd Map Google

W ostatnim czasie wielu użytkowników donosi o tym samym błędzie w Mapach Google. Usługa całkowicie losowo podaje aktualną lokalizację. Czasami jest ona oddalona o setki kilometrów od tej prawidłowej, co mocno utrudnia nawigację i wyszukiwanie pobliskich atrakcji. Co ważne, zdarza się to przede wszystkim na komputerach, w przeglądarkowej wersji map.

Pewnego rodzaju rozwiązaniem problemu jest uruchomienie trybu incognito w przeglądarce, ale na dłuższą metę to też jest problematyczne. Niektórzy donoszą też, że winny może być Chrome, bo po włączeniu Map Google w Edge problem zniknął. Z drugiej strony inni twierdzą, że skorzystanie z przeglądarek Vivaldi i Firefox w ich sytuacji w ogóle nie pomogło i błąd nadal występuje.

Nie wiadomo, czemu Mapy Google nieprawidłowo pokazują lokalizację. Być może problem występuje tylko na niektórych kontach i jest z nimi bezpośrednio powiązany. Natomiast Google już bada sprawę, więc wkrótce kwestia ta powinna zostać rozwiązana.

