Natychmiast usuń to z telefonu. Wykrada twoje kontakty

Masz taką aplikację na swoim telefonie? Natychmiast powinieneś ją usunąć, ponieważ wykrada dane. Nabrało się na nią tysiące ludzi.

Telegram to jeden z najpopularniejszych komunikatorów mobilnych na świecie. Z tego też powodu stał się celem oszustów. Pojawiło się wiele fałszywych wersji aplikacji, które wykradają nasze dane. Natychmiast powinieneś usunąć je z telefonu.

Fałszywa wersja Telegrama

Co najgorsze, fałszywe wersje Telegrama były normalnie dostępne w sklepie Google Play. Mógł je pobrać każdy użytkownik Androida, sądząc, że są one w pełni bezpieczne. Ich twórcy promują je jako szybszą alternatywę dla oryginalnego Telegrama, co może skusić niektórych użytkowników. Z raportu firmy Kaspersky wynika, że aplikacje zostały w sumie pobrane ponad 60 tys. razy.

Na pierwszy rzut oka aplikacje są identyczne, jak zwykły Telegram. Oferują te same funkcje i nawet tak samo wyglądają. Jednak mają kilka dodatkowych elementów, które mają za zadanie wykradać nasze dane, w tym numer telefonu czy też nazwę użytkownika. Poza tym zapisują też nasze listy kontaktów, a nawet historię rozmów.

Google nawet wydał oświadczenie w sprawie tych aplikacji:

Poważnie podchodzimy do roszczeń dotyczących bezpieczeństwa i prywatności wobec aplikacji, a jeśli stwierdzimy, że aplikacja naruszyła nasze zasady, podejmujemy odpowiednie działania. Wszystkie zgłoszone aplikacje zostały usunięte z Google Play, a ich programiści zostali zbanowani. Użytkownicy są również chronieni przez usługę Google Play Protect, która może ostrzegać użytkowników lub blokować aplikacje, o których wiadomo, że wykazują złośliwe zachowanie na urządzeniach z Androidem za pomocą Usług Google Play.

Jeśli masz na swoim telefonie alternatywną wersję Telegrama, to lepiej sprawdź, czy jest ona w pełni bezpieczna. Jeśli nie masz co do tego pewności, to czym prędzej usuń ją z urządzenia.

Źródło zdjęć: wichayada suwanachun / Shutterstock.com, Kaspersky

Źródło tekstu: BleepingComputer, oprac. własne