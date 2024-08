iPhone dogoni Androida. Użytkownicy czekali na tę funkcję całe lata

W najnowszej testowej wersji oprogramowania iOS 18.1 pojawiła się funkcja długo oczekiwana przez użytkowników iPhone'ów, przynajmniej niektórych. Umożliwi ona nagrywanie rozmów oraz ich transkrypcję i zapis w formie tekstu.

Apple wprowadza funkcję nagrywania rozmów w najnowszej wersji beta systemu iOS 18.1 dla deweloperów. Stanowi to znaczący krok naprzód dla użytkowników iPhone'ów. Nowa funkcja pozwala na nagrywanie rozmów telefonicznych oraz generowanie transkryptów przy użyciu wbudowanego silnika Neural Engine. Gdy rozmowa jest nagrywana, system iOS automatycznie informuje o tym wszystkich uczestników rozmowy. Po zakończeniu połączenia nagranie oraz transkrypt są zapisywane w aplikacji Notatki.

Funkcja nagrywania działa całkowicie offline, co zapewnić wysoki poziom prywatności, ponieważ dane nie są przesyłane do chmury. Funkcja podsumowania transkrypcji wymaga wykorzystania technologii Apple Intelligence, co dodaje zaawansowane możliwości poza samym nagrywaniem.

Aktualizacja z nowym rozwiązaniem jest obecnie dostępna dla użytkowników iPhone'ów 15 Pro, którzy są uczestnikami programu deweloperskiego. Publiczna wersja beta ma zostać udostępniona wkrótce, a stabilne wydanie planowane jest na październik tego roku. Po zaktualizowaniu systemu do wersji iOS 18.1, użytkownicy zobaczą nową opcję nagrywania dźwięku na ekranie połączenia. Po jej wybraniu, system iOS poinformuje o rozpoczęciu nagrywania, a plik audio wraz z transkryptem zostanie zapisany w aplikacji Notatki.

Wprowadzenie tej funkcji to duże udogodnienie dla użytkowników iPhone'ów, którzy od dawna oczekiwali możliwości nagrywania rozmów. Nowa aktualizacja systemu operacyjnego iOS 18.1 nie tylko zwiększa funkcjonalność, ale także dba o prywatność użytkowników, co powinno się spotkać z pozytywnym przyjęciem.

Warto dodać, że nagrywanie rozmów od lat jest dostępne w smartfonach z systemem Android. Obecność tej funkcji zależy jednak od producenta, modelu urządzenia oraz regionu, w którym znajduje się użytkownik, ze względu na różnorodne regulacje prawne. Na przykład, tacy producenci jak Samsung czy Xiaomi, oferują wbudowane funkcje nagrywania rozmów, choć w niektórych krajach mogą one być ograniczone lub ukryte z powodu lokalnych przepisów. Użytkownicy urządzeń, które nie posiadają tej funkcji w standardzie, mogą skorzystać z aplikacji dostępnych w Google Play Store.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: GizChina