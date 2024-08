Apple iPhone 16 z nowym przyciskiem. Wiemy, co będzie robił

Wiele plotek wskazywało, że nowe iPhone'y 16 będą wyposażone w dodatkowy przycisk na obudowie. Teraz już wiemy, co ma on konkretnie robić.

Od dawna krążą plotki na temat dodatkowego przycisku na obudowie nowych iPhone'ów 16. Do tej pory wiedzieliśmy, że taki ma się pojawić, ale nie było pewne, do czego ma służyć. Teraz to się zmieniło. Okazuje się, że przycisk będzie miał kilka różnych funkcji.

Apple iPhone 16 z dodatkowym przyciskiem

Firma z Cupertino wewnętrznie nazywa ten element Capture Button. Ma to być jeden z najbardziej zaawansowanych przycisków z obsługą różnych gestów, a także wykrywaniem czułości nacisku. Według będzie pełnił on następujące funkcje:

Lekkie naciśnięcie przycisku ustawi autofokus podczas robienia zdjęcia lub nagrywania filmu.

Mocne naciśnięcie przycisku zrobi zdjęcie.

Przesunięcie przycisku w lewo/prawo powiększy lub pomniejszy obraz.

Jest szansa, że pojawi się również gest przełączania między trybem zdjęć i trybem wideo, podobnie jak w przypadku przechwytywania wideo za pomocą naciśnięcia i przesunięcia w aplikacji aparatu iPhone'a. Przycisk ma zostać umiejscowiony po prawej stronie obudowy telefonów.

Wcześniej mówiło się, że Capture Button pojawi się we wszystkich nowych modelach iPhone'ów 16, ale Mark Gurman twierdzi, że może on trafić tylko do modelu Pro. Więcej dowiemy się już niedługo, bo wielkimi krokami zbliża się premiera nowych telefonów z nadgryzionym jabłkiem.

Źródło zdjęć: Lech Okoń

Źródło tekstu: MacRumors