Sędziowie piłkarscy dostaną iPhone'y. Zastąpią im VAR

Premier League wprowadza nowy system, który ma zastąpić VAR. Dziwić może to, że zamiast kamer stosowane będą iPhone'y.

System VAR od dawna budził kontrowersje w Premier League, czyli najwyższej lidze rozgrywkowej w Anglii. Wolverhampton Wanderers złożyło nawet wniosek o jego usunięcie, ale pozostałe kluby nie były tego samego zdania. Aż 19 z nich opowiedziało się za zachowaniem VAR-u. Pomimo tego ten przejdzie zmiany. Premier League będzie korzystać z nowego systemu o nazwie Dragon, w którym wykorzystywane będą iPhone'y.

iPhone'y zamiast VAR-u

Nowy system został opracowany przez firmy Genius Sports oraz Second Spectrum. Do użytku wjedzie od najbliższego sezonu, który rozpoczyna się już za 2 dni (16 sierpnia) meczem na Old Trafford pomiędzy Manchesterem United oraz Fulham.

Dragon będzie bazować na co najmniej 28 iPhone'ach. Te będą rozmieszczone dookoła boiska. Każdy z nich ma znajdować się w wodoodpornej obudowie, która dodatkowo będzie chłodzona, aby urządzenia nie miały problemów z długim rejestrowaniem obrazu. Mają to być co najmniej iPhone'y 14 lub nowsze.

System wyróżnia się tym, że potrafi rejestrować większość ilość danych. Jego twórcy zapewniają, że potrafi śledzić nawet do 10 tys. punktów na ciele każdego zawodnika, włącznie masą mięśni, a nawet strukturą szkieletową. Obraz będzie nagrywany z płynnością 100 klatek na sekundę, co ma pozwolić na precyzyjne podejmowanie decyzji, między innymi na temat spalonych.

W ogólnym rozrachunku system Dragon będzie działał podobnie jak VAR. Ma być jedynie wsparciem dla sędziów, którzy za każdym razem będą podejmować ostateczną decyzję. W tym może polegać cały problem, bo nie od dzisiaj wiadomo, że to właśnie arbitrzy często są najsłabszym punktem meczów Premier League.

Źródło zdjęć: Stefan Holm, IOIO IMAGES / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Gizchina