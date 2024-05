Instagram nie chce, by Polak zarobił. Z Niemcami nie ma tego problemu

Instagram Creator Marketplace został wzbogacony o nowe funcje, które mają ułatwić współpracę między markami a twórcami. Właśnie ogłoszono, że Instagram rozszerzył swój rynek twórców o 10 nowych krajów. Czy jest wśród nich Polska?

Od teraz, dzięki sztucznej inteligencji, wyszukiwanie influencerów pasujących do wybranej kampanii marketingowej stanie się o niebo prostsze. Do doskonała wiadomość dla firm, jak i dla influencerów.

Instagram Creator Market place rozszerzył rynek o nowe kraje

Nowe regiony, które obejmuje creator to: Korea Południowa, Niemcy, Francja, Holandia, Hiszpania, Izrael, Turcja, Meksyk, Argentyna i Indonezja. Polski na tej liście jeszcze nie ma, ale to tylko kwestia czasu. Liczymy, że wkrótce ta wielce użyteczna funkcja trafi także do nas.

Co z Chinami, gdzie nie ma dostępu do Instagrama?

Co ciekawe, chińscy twórcy nie mają dostępu do Instagrama, mimo tego Meta umożliwia markom z Chin kontakt z twórcami.

Co trzeba zrobić, aby dołączyć do programu?

Należy spełnić kilka prostych warunków. Twórca musi mieć conajmniej 18 lat i posiadać konto profesjonalne z określoną liczbą obserwujących. Liczba ta nie jest określona, ale powinna być "znacząca". Po dołączeniu do programu, twórca określa tematy, które go interesują i wybiera ulubione marki. Jest duża szansa, że firma go "odkryje". Wszelkie wiadomości o parterstwie i współpracy przychodzą na skrzynkę odbiorczą.

Obecnie obserwujemy silny trend na łączenie marek z twórcami. Takie wysiłki podejmują także inne media społecznościowe, jak: TikTok, Snap, YouTube. Także aplikacja do edycji zdjęć VSCO uruchomiła taki rynek dla fotografów.

Zobacz: Nowe funkcje Instagrama dostępne w Polsce

Zobacz: Instagram zaszalał. Ta funkcja może być hitem

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: wichayada suwanachun / Shutterstock.com

Źródło tekstu: techcrunch.com