Huawei wprowadza nowy abonament. Pomoże zadbać o zdrowie

Wraz z nowymi zegarkami Huawei Watch wprowadzona została nowa wersja aplikacji Huawei Health. Wraz z nią debiutuje abonament na dodatkowe materiały. Można skorzystać z treningów, dźwięków pomagających zasnąć i tym podobnych.

W aplikacji Huawei Health pojawiło się sporo dodatkowych materiałów, które pomogą utrzymać formę. Aplikację można po części potraktować jako trenera personalnego, ponieważ są tam nie tylko instrukcje, jak ćwiczyć, ale też gotowe plany i zestawy treningów, pomagające osiągnąć konkretne cele.

Plan treningowy w Huawei Health+

Tworzenie indywidualnego planu treningowego w Huawei Health+ to niezła okazja, by osiągnąć wymarzoną sylwetkę. po wybraniu części ciała, na których chcesz się skupić, wagi docelowej oraz dni, w których chcesz ćwiczyć, można ruszyć z treningami. Aplikacja sama dobierze najlepsze ćwiczenia. Zwykle są to sesje po 20-30 minut.

Ponadto w aplikacji znajdziesz zalecaną wartość kaloryczną posiłków oraz treningi z różnych kategorii, które można wykonać w dowolnym momencie. Jest tu między innymi zestaw ćwiczeń dla biegaczy, ćwiczenia siłowe, nastawione na spalanie tłuszczu. Jest też joga oraz coraz popularniejszy w Polsce quigong (czi-gong), czyli antyczna chińska gimnastyka, łącząca ruch z odpowiednim oddychaniem, która przynosi sporo korzyści zdrowotnych. Ćwiczenia te są fenomenalne dla początkujących i bezpieczne dla osób starszych (w przeciwieństwie do biegania czy jogi). Ruchy są subtelne, ale mimo tego w zrównoważony sposób wzmacniają mięśnie i poprawiają mobilność oraz równowagę, gdyż angażują całe ciało. Mówi się także o obniżeniu ciśnienia tętniczego. Od siebie dodam, że są szalenie przyjemne, jeśli wykonuje się je na zewnątrz, na przykład w parku.

Aplikacja co tydzień wygeneruje raport z postępów w dążeniu do celu, co powinno zapewnić dodatkową motywację.

Ile kosztuje Huawei Health+?

Koszt subskrypcji Huawei Health+ został ustalony na 7,99 euro, a w Polsce 34,99 złotych miesięcznie. Można też zapłacić za cały rok z góry – wtedy opłata wyniesie 259,99 złotych, co pozwala zaoszczędzić ponad 13 złotych miesięcznie (w sumie 159,89 zł).

Warto pamiętać, że po połączeniu z aplikacją nowego zegarka Huawei Watch aktywowana zostanie subskrypcja Huawei Health+ na 3 miesiące za darmo. Dzięki temu każdy może sprawdzić, czy płatne materiały są odpowiednie i zdecydować o ewentualnym przedłużeniu płatności.

Źródło zdjęć: Anna Rymsza

Źródło tekstu: własne