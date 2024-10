Zdjęcia Google żegnają „Wspomnienia”? Zastąpi je nowa funkcja

Google nieustannie rozwija swoją aplikację Zdjęcia (Photos). Najnowsze zmiany dotyczą popularnej funkcji Wspomnienia (Memories). Analiza kodu aplikacji przez ekspertów z Android Authority ujawniła, że gigant z Mountain View prawdopodobnie planuje zastąpić tę funkcję nowym rozwiązaniem o nazwie Oś czasu (Timeline).

W kodzie aplikacji Zdjęcia Google w wersji 7.4 znaleziono fragmenty wskazujące na zmianę nazwy "Wspomnień" oraz takie opcje, jak "Dodaj do swojej osi czasu" i "Przejdź do swojej osi czasu". Co ciekawe, pojawiła się również linijka kodu sugerująca przeniesienie "Wspomnień" do zakładki "Kolekcje".

Oznacza to, że "Wspomnienia" nie znikną całkowicie, ale będą dostępne w innym miejscu. Rodzi to jednak pytanie o rolę nowej funkcji "Oś czasu". Można przypuszczać, że będzie ona skupiać się na chronologicznym prezentowaniu zdjęć, oferując bardziej tradycyjny widok historii fotograficznej użytkownika.

Należy jednak pamiętać, że są to jedynie wnioski wyciągnięte z analizy kodu i nie ma gwarancji, że nowa funkcja zostanie oficjalnie wprowadzona.

Inne nowości w Zdjęciach

Oprócz "Osi czasu", Zdjęcia Google mogą również otrzymać inne ulepszenia. Są wśród nich między innymi:

nowoczesny odtwarzacz wideo: aplikacja Zdjęcia na Androida może otrzymać nowy, bardziej intuicyjny odtwarzacz wideo,

aplikacja Zdjęcia na Androida może otrzymać nowy, bardziej intuicyjny odtwarzacz wideo, informacje o zdjęciach generowanych przez AI: Zdjęcia Google mogą zaoferować więcej informacji pozwalających rozpoznać zdjęcia wygenerowane przez sztuczną inteligencję, co w dobie rozwoju tej technologii staje się coraz bardziej istotne.

Chociaż "Wspomnienia" cieszą się popularnością, przeniesienie ich do zakładki "Kolekcje" może okazać się dobrym rozwiązaniem, pozwalając na wykorzystanie głównej zakładki na nowe funkcje. "Oś czasu" może być jedną z nich. Pozostaje nam czekać na oficjalne informacje od firmy Google na ten temat.

Zobacz: Google sięga po reaktory jądrowe. Powód może Cie zdziwić

Zobacz: Google Play. Użytkownicy czekali na tę zmianę

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Android Authority, Phone Arena