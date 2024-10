Google ulepszy Wear OS: Zegarki zyskają niezależne wiadomości RCS

Aplikacja Wiadomości Google na zegarki z Wear OS pozwoli niedługo korzystać z komunikacji RCS bez konieczności posiłkowania się przy tym połączeniem ze smartfonem.

Wygląda na to, że smartwatche z Wear OS wkrótce otrzymają dużą aktualizację funkcji przesyłania wiadomości. Google pracuje nad wprowadzeniem niezależnej komunikacji za pomocą standardu RCS do tych urządzeń za pośrednictwem aktualizacji aplikacji Wiadomości Google. Oznacza to, że użytkownicy będą mogli wysyłać i odbierać wiadomości RCS bezpośrednio ze swojego smartwatcha, bez konieczności połączenia z telefonem.

Co to jest RCS?

RCS (Rich Communication Services) to nowy standard wiadomości, który ma zastąpić tradycyjne SMS-y. Oferuje on szereg ulepszeń, takich jak:

wysyłanie zdjęć i filmów w wysokiej jakości,

wiadomości grupowe z zaawansowanymi funkcjami,

potwierdzenia odczytu,

wskaźniki pisania,

szyfrowanie end-to-end.

Niezależne wiadomości RCS w Wear OS

Obecnie aplikacja Wiadomości Google na zegarkach pracujących pod kontrolą Wear OS działa zasadniczo jako lustrzane odbicie aplikacji na telefonie. Wiadomości RCS wysyłane z zegarka są przekierowywane przez telefon, a utrata połączenia z telefonem oznacza, że smartwatch nie może ich wysyłać ani odbierać. Pozostają wtedy zwykłe SMS-y.

Dzięki planowanej zmianie, smartwatch Wear OS będzie mógł niezależnie łączyć się z serwerami RCS, umożliwiając wysyłanie wiadomości za ich pośrednictwem bez konieczności posiadania telefonu w pobliżu. Prawdopodobnie funkcja ta będzie dostępna zarówno dla smartwatchy z Wi-Fi, jak i LTE, ponieważ do wysyłania wiadomości RCS potrzebne jest jedynie aktywne połączenie danych, a nie łącze komórkowe.

Kiedy możemy się spodziewać aktualizacji?

Niezależne wiadomości RCS w zegarkach z Wear OS nie są jeszcze dostępne. Google nie ogłosiło oficjalnej daty premiery tej funkcji. Jednak odkrycie nowych flag w kodzie aplikacji Wiadomości Google sugeruje, że prace nad tą funkcją trwają i możemy spodziewać się jej w niedalekiej przyszłości.

Co to oznacza dla użytkowników?

Wprowadzenie niezależnych wiadomości RCS do Wear OS będzie znaczącą zmianą dla użytkowników smartwatchy. Będą oni mogli w pełni korzystać z zalet RCS-a, nawet gdy zostawią telefon w domu. To otwiera nowe możliwości, zwłaszcza dla osób aktywnych, które chcą pozostać w kontakcie bez konieczności noszenia ze sobą telefonu.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Android Authority