Google wygrzebuje trupa. Pozazdrościł konkurencji

Google Wallet to aplikacja, która zadebiutowała w 2011 roku i zniknęła w 2018 roku po połączeniu z Android Pay i przekształceniu w Google Pay. Funkcje wcześniej oferowane przez Google Wallet zostały zintegrowane z nową, powszechnie dziś stosowaną aplikacją do płatności mobilnych.

Jak wynika jednak z najnowszych doniesień, Google pracuje nad przywróceniem Google Wallet jako uzupełnienia płatności Google Pay. Z zamieszczonych zrzutów, przedstawiających zmiany planowane przez Google, trudno w tej chwili w pełni ocenić, jaką rolę ma pełnić przywrócona z zaświatów funkcja.

Here's a look at what could be the new "Wallet" interface within Google Play Services. Seems Google Pay is still the branding for contactless payments, but the interface for all your digital cards may be branded as Wallet (back to square one, eh?) pic.twitter.com/ezn3iPMDZa