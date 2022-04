Google Maps znów szokują. Ujawniono rosyjskie sekrety (aktualizacja)

Mapy Google nie przestają zadziwiać w kwestii reakcji na wojnę w Ukrainie. Tym razem ujawniają obiekty wojskowe Rosjan.

Po tym, jak Google Maps, współpracując z ukraińskim MSW, ogłosiło, że będzie digitalizować zdjęcia zniszczonych miast, by trafić do opinii publicznej, a oficjalnie - wspomóc służby ratownicze, nadszedł czas na kolejny krok. Być może nawet bardziej bolesny dla rosyjskiej machiny wojennej, bo oto firma zdecydowała się na upublicznienie zdjęć rosyjskiej infrastruktury wojskowej.

Jak donosi ukraińska agencja Armiainform, w Mapach Google pojawiły się właśnie zdjęcia satelitarne wojskowych i strategicznych obiektów Federacji Rosyjskiej. Teraz każdy, i to z przyzwoitą dokładnością do około 0,5 metra na piksel, może zapoznać się z całym szeregiem kremlowskich tajemnic.

Obrazy dokumentują m.in. rosyjskie wyrzutnie rakiet różnego typu, szyby międzykontynentalnych pocisków balistycznych, stanowiska dowodzenia i niejawne poligony. Rzecz jasna nie jest to nic, o czym nie wiedziałby dotąd wywiad NATO, ale dla zwykłego śmiertelnika pewne wrota zostają uchylone. Wcześniej bowiem, ze względów etycznych, tego rodzaju obiekty Google zwykł cenzurować.

Technicznie rzecz biorąc, mamy więc do czynienia z zagrywką PR-ową, niewątpliwie jednak wartą odnotowania. Wszyscy zainteresowani mogą niniejszym odpalić Google Maps i korzystając z widoku satelitarnego, niczym w galerii pooglądać sobie tajny rosyjski sprzęt. Aż ciśnie się na usta popularny niegdyś dowcip, wedle którego w Związku Radzieckim miało nie być złodziei, bo przecież wszystko jest dobrem narodowym. Zatem, cieszmy się kolejnym dobrem w rosyjskim wydaniu.

Google Rosja: To nie my (aktualizacja)

– Nie wprowadziliśmy żadnych zmian w rozmyciach zdjęć satelitarnych w Rosji – miał skomentować rzecznik prasowy Google Rosja, odpowiadając na zapytanie agencji TASS. Można to więc traktować jako oficjalne dementi, ale należy zauważyć, że wypowiedź przedstawiciela została sformułowana w dość niejednoznaczny sposób. Może oznaczać zarówno brak zmian w zdjęciach satelitarnych przedstawiających tereny Rosji, jak i brak zmian w zdjęciach wyświetlanych rosyjskim użytkownikom. I ten drugi wariant o tyle ciężko wykluczyć, że, jak zweryfikowała redakcja Telepolis, wchodząc z rosyjskiego VPN-u, zobaczymy inne niż domyślnie fotki. Nie w każdym wypadku, ale tak.

Co jednak warte podkreślenia, rosyjskie media uparcie trzymają się teorii o przypadkowym zbiegu okoliczności. Przytaczając przy okazji historię z grudnia 2021 roku, kiedy to właśnie dzięki Google Maps odkryto amerykański samolot stealth nad Chinami. Mimo to rosyjski Yandex zdjął cenzurę ze zdjęć wykonywanych krajom NATO, czyli zemstę przeprowadzono. Nawet jeśli to działanie pro forma.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Unsplash (Henry Perks)

Źródło tekstu: ArmiaInform, oprac. własne